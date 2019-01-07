PubG oyunu bağımlılık yapıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde üniversite öğrencisi Doğukan Avcıbaşı, PubG oyununun bağımlılık yaptığını, oyunu oynayanların belli bir süreden sonra oyun içerisinde yaşanan olayları gerçek hayatına yansıttığını söyledi.

PunG oyununu oynayanları uyaran Doğukan Avcıbaşı, bağımlılık yapan bu tür oyunlardan uzak durmalarını istedi.

PubG oyunuyla ilgili sosyal medyadan uyarı videoları da hazırlayan Avcıbaşı, "Yaklaşık 7-8 ay önce başladığım bu oyunu uzun süreli oynamaya devam ettim. Daha sonra kendimi bu oyundan bir şekilde soyutlaştırdım. Çünkü iş bağımlılık seviyesine gidiyordu. Çevremde bu oyunu oynayan bağımlılık seviyesinde bir sürü arkadaşım var. Artık oyun objelerini o kadar benimsemiştim ki gerçek hayatta da bu oyun objelerini hayatıma yansıtır oldum. Mesela geçen arabalar, geçen uçakları takip etmeler gibi, bu oyun insana çok büyük bağımlılık yapıyor. Sabahlara kadar oynadığımı biliyorum" dedi.

Bu oyuna bağımlı çok fazla arkadaşı olduğunu söyleyen Avcıbaşı, "İnsanın stresini attığı yerin orası olduğu düşüncesiyle bütün gününü, saatini, her şeyini oraya ayırabiliyorsun. İlerde bağımlılık bir ruh hali bozuntusu oluyor. Dediğim gibi oyun objelerini gerçek hayatta yansıtmaya başlıyorsun. Oyunu oynayan arkadaşlar evet bu ilk başta çok eğlenceli gelebilir. Tüm gününüzü, saatinizi ayırabilirsiniz ama bu konuya bir de bağımlılık gözüyle bakmanızı rica ediyorum. Eğlence gözüyle kendinizi soyutlaştırdığınız zaman, zaten bağımlılık gözüyle bakmış oluyorsunuz. Bunu anlayan arkadaşlara ne mutlu diyorum" diye konuştu.