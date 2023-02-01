Rafadan Tayfa Palm City'de

Türkiye'nin en çok izlenen çizgi dizilerden 'Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri, sömestri tatilinde Mersin Palm City Alışveriş Merkezi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Palm City Etkinlik Alanında kurulan alanda minikler, hem sevdikleri karakterleri görme fırsatı buldular hem de karakterlerle dans edip eğlendiler. İlgiyle izlenen gösteride çocuklar, karakterlerle buluşmanın heyecanını yaşadı. Gösteri sonrası Tayfa ekibi, gişe rekorları kıran 'Galaktik Tayfa' filminin posterlerini imzaladı. Posterler çocuklara hediye edildi.

'Rafadan Tayfa' sinema seansında da çocuklara sürpriz yaptı. Filmi izlemek için toplanan minik izleyiciler, salonda karakterlerle buluştu.