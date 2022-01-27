İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rayların üzerine park edilen otomobile yük treni çarptı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treni, demiryolu üzerine bırakılan otomobile çarptı.


Kaza, Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'den Adana yönünde giden yük treninin makinisti, demiryolu üzerinde bir otomobilin olduğunu fark etti. Makinistin düdük çalıp, fren yapmasına karşın yük treni, rayların üzerindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede yaralı kimsenin olmadığı, 33 AKC 17 plakalı otomobilin demiryolu üzerine terk edildiği belirlendi.


Polis, otomobili bırakan kimliği belirsiz sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.