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Regaip Kandilinde 6 bin 750 kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince Regaip Kandili dolayısıyla 10 camide 6 bin 750 kandil simidi dağıtıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin cami önlerine stant kurarak, yatsı namazının ardından dağıttığı kandil simidi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, merkezde bulunan 5 camide 4 bin 250, Tarsus'ta 5, Çamlıyayla merkez, Sarıkavak, Darıpınarı ve Sebil camilerinde ise 2 bin 500 adet olmak üzere toplam 6 bin 750 adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi. Kandil simitlerini alan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve belediye personeline hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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