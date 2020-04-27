Rektör Çamsarı: “Onları zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz”

Dr. Ahmet Çamsarı, üniversite hastanesindeki sağlık çalışanlarının bir kısmının evlerine dahi gitmeden görevlerini sürdürdüklerini ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu söyledi. Çamsarı, “Bu durumdaki çalışanlarımız için misafirhanelerimizi kullanarak, onları zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, korona virüs sürecinde özveriyle mücadele veren üniversitenin sağlık çalışanlarına yönelik açıklama yaptı. İçinden geçilen bu zor günlerde mübarek Ramazan ayının Türk milleti, İslam Alemi ve tüm dünyaya hayırlı olması, sağlık ve sıhhat getirmesi dileklerini paylaşan Rektör Çamsarı, özellikle sağlık çalışanları açısından Ramazan ayının bu yıl daha da özveri gerektiren bir döneme denk geldiğini belirtti.

‘Onları zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz”

Mersin Üniversitesi Hastanesindeki sağlık çalışanlarının bir kısmının evlerine dahi gitmeden görevlerini sürdürdüklerini söyleyen Prof. Dr. Çamsarı, “Bu durumdaki çalışanlarımız için misafirhanelerimizi, hasta yakınları misafirhanemizi ve diğer kurumların yurtlarını kullanarak onları zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sürecin iyiye evrilmiş olması, pik ve plato düzeylerine erişmiş olması hem halkımız hem de çalışanlarımız açısından bizleri mutlu ediyor” dedi.

“Her bir personelimiz üzerine düşeni eksiksiz yapıyor”

Bu dönemde gösterilen özverinin bütün ülkenin bekası ile ilgili olduğunu vurgulayan Çamsarı, sağlık çalışanlarının öneminin zaten bilindiğinin, ancak salgın döneminde daha da net anlaşıldığının altını çizdi. Çamsarı, “Kısmet olursa birkaç ay içinde bugünler de geçecek ve onların bu üstün çabaları hayırla yad edilecek. Çünkü hepimiz şunu biliyor ve takdir ediyoruz ki; bu işler maddi anlamda gelir getiren işlerle karşılaştırılabilir işler değil. Ben şunu da gururla söyleyeyim; bu süreçte motivasyon öyle yüksek ki, sağlık çalışanlarımızın kendi içimizde bile yer değiştirme isteği yok denecek kadar az. Her bir personelimiz kendi sorumluluğundan kaçmadan, üzerine düşeni eksiksiz yapıyor” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının en yüksek risk grubunda olduğunun da bir kere daha altını çizen Rektör Çamsarı, tüm personelin her birinin çok değerli olduğunu; kendileri ve aileleri için sağlıklarına dikkat etmelerini özellikle rica ettiğini belirtti.