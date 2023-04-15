Mersin'de rengarenk oyuncaklar organik oyuncak pazarında bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri öncülüğünde kadın üreticiler okulların 1 haftalık ara tatile girmesiyle, Palm City Alışveriş Merkezi'nde Organik Oyuncak Pazarı kurdu. 16 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak olan stantlara hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisi büyük oldu. Stantlarda sık iğne tekniğinin oyuncağa uyarlanmış hali olarak tanımlanan amigurumi oyuncaklardan anahtarlıklara, süslenmiş kalemlerden tokalara, ahşap oyuncaklardan keçe ürünlere kadar birçok ürün yer aldı. Kadın üreticiler evde organik iplerle ürettikleri amigurumi oyuncaklarla vakitlerini kaliteli bir şekilde değerlendirirken, stantlarda satışını yaparak da ekonomik kazanç elde ediyor. Kadın üreticiler, 10.00-22.00 saatleri arasında açık olan stantlarda Mersinlileri bekliyor.

“Tüm Mersinlileri, kadın elinden üretime destek olmaya davet ediyoruz”

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan Burcu Serter, “Pazarımız 16 Nisan Pazar günü saat 22.00'a kadar devam edecek. Organik Oyuncak Pazarımızda amigurumi oyuncaklar, tokalar ve ahşap oyuncaklarımız var. Tüm Mersinlileri, kadın elinden üretime destek olmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde de, 20 Nisan itibariyle Galatasaray Meydanı'ndayız. Tüm Mersinlileri ayrıca, 23 Nisan'a kadar Galatasaray Meydanı'ndaki etkinliklerimize de bekliyoruz” dedi.

Organik Oyuncak Pazarı'nda stant açan kadınlardan Tülin Güvercinli de “Küçük çocuklarımızı eğlendirecek organik oyuncaklarımız var. Ben yapmaya 5 sene önce hevesle ve isteyerek başladım. Bende bir merak vardı. Merakım da gittikçe ilerledi, bırakamaz hale geldim. Ben çocukları sevindiriyorum, çocuklar da beni sevindiriyor” diye konuştu.

Stant açan kadınlardan Ayla Akın ise “Vahap Başkanımızın destekleriyle Palm City'de stant açtık. Bize bu imkanı tanıdılar sağ olsunlar, çok memnunuz. Kendi yaptığımız el emeklerimizi ekonomik değere dönüştürüyoruz. Evde bunları yaparken stres de atıyoruz. Oyuncak bebek yapıyorum, çeşitli çizgi film karakterleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.