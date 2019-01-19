Ressam Ergen'in ‘Kadın' sergisi MTSO Sanat Galerisinde

Ressam ve Mimar Ceren Yonuk Ergen, MTSO Sanat Galerisinde ‘Kadın' isimli resim sergisi açtı. Sergi, 20 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açılışı gerçekleştirilen Ressam Ceren Yonuk Ergen'in ‘Kadın' isimli sergisinde, bir taraftan kadın kavramı tuval üzerinde irdelenirken, diğer taraftan kadının varoluş süreci anlatıldı. İkinci kişisel sergisini açan Ergen, 20 eserini sergiledi. Serginin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi açılışında konuşan Ressam Ergen, kadın kavramını renk ve nesnelerle harmanlayarak, kültür, toplum ve aile içerisindeki sosyal farklılaşmasını anlattığını söyledi. Sergi çalışmalarına fikir olarak doktora öğrencisiyken başladığını anlatan Ergen, bugün bu sergiyi açmaktan mutlu olduğunu belirtti. Öğrenimini Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nda özel doktora öğrencisi olarak tamamladığını anlatan Ergen, mezuniyetinin ardından üç yıl memuriyet hayatının olduğunu, sonrasında ise radikal bir kararla kendi atölyesini açtığını kaydetti. Çalışmalarını burada sürdürdüğünü aktaran Ergen, soyut ve kavramsal eserler üzerinde çalıştığını, eserlerinde taş, toprak, saç, çerçeve gibi farklı enstrümanlar da kullandığını belirtti.

Sergisinde, imge olarak kadın kavramının, renk ve nesnelerle plastike edilerek kültür, toplum ve aile içerisindeki sosyal farklılaşmasının resmedildiğine dikkat çeken Ergen, “Resim çalışmalarımın özünde kadının kendi içinde taşıdığı var oluşuna yönelik irdelenmesi ve kavramsal olarak plastik olana dönüştürülmesi yer alıyor. Koyu, sıcak, soğuk, geniş ve sert renk planlarının kullanılması ile ruhun, içinde bulunduğu mücadeleyi; taş, toprak, sac gibi doğal nesnelerle tarihsel süreç içerisindeki köktenliğini, değişkenliğini ve gelişimini vurguladım. Örneğin kırmızı ile doğurganlığı, beyaz ile erişkinliği, siyah ile ölümü, taşlar ile yapısallığı, bireyselliği, toprak ile var oluşu, saclar ile sonsuzluğu simgeleştirdim” dedi.