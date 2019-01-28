Ressam Karaçor'un “50. Sanat Yılı Sergisi” açıldı

Ressam ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Karaçor'un “50. Sanat Yılı Sergisi”, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği destek kapsamında Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı.

Tarsus doğumlu olan ve ünlü sanatçılar Mehmet Bal ile Ethem Çalışkan'ın izinde 50. sanat yılını kutlayan, özellikle yaptığı Atatürk portreleriyle beğeni kazanan sanatçı Mehmet Karaçor'un 50. Sanat Yılı Sergisi'ne çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Ressam Karaçor, sanat hayatında 50 yılı geride bıraktığını, 50 yılın hikayesini anlatmanın zor olduğunu belirterek, hayata geçirdiği eserlerin bu 50 yılı çok iyi şekilde anlattığını ifade etti. Çocukluğundan başlayan ve Öğretmen Okulu'nda okuduğu yılları da kapsayan süre içinde, bu sanatla ilgisini hiç koparmadığını kaydeden Karaçor, 50. Sanat Yılı Sergisi'ni açan Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel de “Büyük emek verilerek hazırlanmış bu sergiden dolayı sanatçımız Mehmet Karaçor'u tebrik ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında, özellikle son 5 yılda büyük efor sarf etmektedir. Bu çabalar, belediyemizin kültüre ve sanata verdiği önemin bir göstergesidir” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen plaket törenleri sonrasında, serginin açılışı yapıldı. Sergi, 4 Şubat 2019 tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.