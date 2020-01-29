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Ressam Safter Çevirgen 4. kişisel sergisini açtı

Ressam Safter Çevirgen 4.

kişisel sergisini Mersin'de açtı.


“Takıntı” isimli resim sergi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergiye yerel yönetimlerden yetkililer ve eğitim dünyasından sanatseverler katıldı.


Çevirgen, sergisiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Eserlerimde, içsel dünyamın kaygılarını yansıtarak kendimle bir yüzleşme konusunu işliyorum. Gerçek dünya ile iç dünya arasındaki geçişler, kaygılar ve takıntıları yansıtmaya çalışıyorum. Gözler ise tam burada devreye giriyor, şaşkın, karamsar, meraklı, kaygılı bakışlar hislerin tam olarak aynası oluyor. Sergi isimleri zaten bu hissiyatın ağır bastığı durumların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçı halktan beslenir, halktan aldığı devinimleri, enerjiyi, izlenimleri yeniden halka sunar" dedi.


Sergi 2 gün boyunca gezilebilecek.

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