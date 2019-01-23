Ritmik Cimnastik Büyüler Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Ritmik Cimnastik Büyükler Grup Milli Takımı, 2019 Moskova Grand Prix yarışmalarına Mersin'de hazırlanıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan 'Ritmik Cimnastik Büyükler Grup Milli Takımı' hazırlık kampı Mersin'de gerçekleştiriliyor. 19 Ocak tarihinde başlayan kamp 14 Şubat tarihine kadar sürecek. Kampa, 7 milli sporcunun yanı sıra kamp sorumluları Ayla Çifçi, Aybanu Uğur, Ritmik Cimnastik Milli Takımlar Genel Koordinatörü Ülker Bağışlayan, Başsntrenör Kamelia Dunavska, Yardımcı Antrenör Beril Berker katılıyor. Sporcular, Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Moskova Grand Prix yarışmalarına, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda günde çift idmanla hazırlanıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Mersin İl Temsilcisi ve Ritmik Cimnastik Milli Takımı Kamp Sorumlusu Ayla Çifçi, Mersin kampının milli takıma olumlu yansıyacağını belirterek, “Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda milli takımımız çok iyi bir çalışma ortamında hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımımız, Mersin kampının ardından yapılacak olan 2019 Moskow R.G Grand Prix yarışmalarında top, çember ve labut aletlerinde iyi dereceler elde ederek 2020 yılında yapılacak olan olimpiyatlara katılmayı hedefliyor” dedi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Oğuz Kaymaz ise, “19 Ocak-14 Şubat 2019 tarihlerinde ilimizde ağırladığımız Ritmik Cimnastik Büyükler Grup Milli Takımımıza, hazırlıklarını sürdürdükleri 2019 Moskova R.G Grand Prix yarışmalarında bayrağımızı dalgalandıracaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.