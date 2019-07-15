Robotik kodlama eğitimini tamamlayanlara belge

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bilgisayar laboratuvarında düzenlenen 'arduino ile temel seviye robotik kodlama' eğitimini tamamlayan ilk ve orta öğretim öğrencilerine katılım belgeleri verildi.

Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Konferans Salonunda düzenlenen törene, Rektör Danışmanı ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Esma Dumanlı Kadızade, Eğitim Fakültesi Dekanı Soner Mehmet Özdemir, akademik personel, öğrenciler ile velileri katıldı. Törende konuşan Kadızade, Sürekli Eğitim Merkezi'nin her alanda her konuda ücretsiz yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katılım belgesi eğitim ve öğretim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, pedagofik formasyon ve benzeri etkinler düzenlediği söyledi. Eğitimi veren akademik personele de teşekkür eden Kadızade, verilen eğitimin günümüzde ve gelecekte çok önemli bir boyuta geleceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 12 öğrenciye, katılım belgeleri verildi.