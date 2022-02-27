Roman çocuklara eğitim desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentin dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan ve Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde müzik başta olmak üzere birçok alanda çocuklara eğitim verilmeye başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu (AKROMFED) ile imzalanan protokol çerçevesinde, Sosyal Hizmetler ile Kültür ve Sosyal İşler Daireleri tarafından Turgutreis Mahallesi'ndeki çocuklara yönelik eğitimler verilmeye başlandı. Aralarında okuma-yazma bilmeyen 3'ncü sınıf öğrencisinin de olduğu çok sayıda dezavantajlı çocuk, müzikten matematiğe kadar pek çok alanda eğitim alıyor.

“Bütüncül bir sorun var, bir yerden başlanması iyi niyeti de gösteriyor”

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, Mersin için önemli bir çalışmaya imza atıldığını vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi ile Federasyonun iş birliği ve bunun neticesinde yapılan aktivitelerle çalışmaların bir yere bağlanması çok önemliydi. Yavaş yavaş bazı aktiviteler başladı. Özellikle meclis kararının alınması, tüm meclisin buna katkı sağlaması da çok önemliydi. Ben bütün o bileşenlere çok teşekkür ediyorum. Buraya birçok branşlarda eğitmenlerimiz geliyor" dedi.

“Bu eğitimlerin başında akademik eğitim ve müzikal anlamda eğitimler geliyor”

Çalışmanın eğitim koordinatörü Yahya Vurucu, protokol çerçevesinde çeşitli eğitimler verdiklerini söyleyerek, "Bu eğitimlerin en başında ise akademik eğitim ve müzikal anlamda eğitimler geliyor. Özellikle ilköğretim 4 ve 5'nci sınıflar ile 6 ve 7'nci sınıflar için eğitim vermekteyiz. Bu programları öğrencilerimizin okuldaki eğitimlerini destekleyici ve tamamlayıcı şekilde planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Müzik eğitimlerine ve çalışmanın amacına da değinen Vurucu, “Burada müzik ön planda. Romanlar için önemli bir kriter müzik. Dolayısıyla nota eğitimiyle birlikte çeşitli enstrüman eğitimleri veriyoruz. Klarnet, klavye, keman gibi birçok enstrümanın da eğitimlerini vermekteyiz. Bu mahalle dezavantajlı bir mahalle. Hem eğitim anlamında hem de sosyoekonomik olarak dezavantajlı olduğu için belediyemiz bu noktada çok önemli bir rol oynamakta" diye konuştu.