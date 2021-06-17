Roman müzisyenler Başkan Gültak'ı ziyaret etti

Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği Başkanı Talip Moğoltekin, dernek yönetim kurulu üyeleri ve müzisyenlerle birlikte Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti. Ziyarette Roman müzisyenlerin keman ve darbuka çalması renkli görüntüler oluşturdu.

Dernek Başkanı Moğultekin, pandemi döneminden etkilenen kesimlerin başında müzisyenlerin geldiğini ifade etti, bu nedenle zor günler yaşadıklarını ve desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

“Müzisyenlerimizin yanındayız”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da ziyaretlerinden dolayı dernek yönetimi ve müzisyenlere teşekkür etti. Pandemi nedeniyle ülke çapında alınan tedbirler nedeniyle hemen her kesimin olumsuz etkilendiğini dile getiren Gültak, yine ülke genelinde başlayan yoğun korona virüs aşılama hizmeti ve alınan tedbirler sayesinde, sıkıntıların çok kısa bir gelecekte sona ereceğini söyledi. Ziyarete katılan miniklere de oyuncak hediye eden Gültak, Roman müzisyenlerin dile getirdiği taleplerini dinleyerek, bu zorlu süreçte belediye olarak kendilerini yalnız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.