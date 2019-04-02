Romanlar, medyada görünür olmak için harekete geçti

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, Mersin'de düzenlediği ‘Romanların Sesini Güçlendirme' temalı çalıştay, 5 Avrupa ülkesinden ve Türkiye'nin 8 kentinden Roman medya çalışanlarını bir araya getirdi. İki gün sürecek çalıştayda, Roman medyasının daha etkin hale getirilmesinin yolları masaya yatırılacak.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, medyada Romanlara dair görünürlüğü arttırmak ve taleplerini daha fazla duyurabilmek için Mersin'de bir çalıştay düzenledi. Federasyonun, hayata geçirdiği “Romanların Sesinin Roman Topluluk Radyosu Aracılığıyla Güçlendirilmesi” projesi kapsamında ‘Uluslararası iletişim ağı kurulması' başlığıyla gerçekleştirdiği çalıştayda, ‘Türkiye'deki Romanların sesi, Roman radyosu, medyada Romanlar, Avrupa'da Roman gençlerin mücadelesi, ağ iletişimi ve medya teknolojileri, medya ve kalıplaşmış yargılar, gelecekteki işbirliğinin temeli olarak yurttaş gazeteciliği, ortak ağ canlı radyo programı' konuları tartışılacak.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Hollanda Büyükelçiliği Uzman Danışmanı Deniz Bezirgan, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Ali Daylam, Medya Uzmanı Orhan Galjus ile Kosova, Ukrayna, Hollanda, Makedonya ve Arnavutluk ile Türkiye'nin 8 kentinden medya mensupları katıldı.

“Hedefimiz, internet üzerinden görüntülü yayın ve gazete olarak daha geniş kitlelere ulaşmak”

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Daylam, federasyon olarak hem yerel hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok proje yürüttüklerini belirterek, bu çerçevede destek beklediklerini söyledi. Özellikle Roman çocuklarının eğitim ve entegrasyonu, Romanların medyada görünürlüğünün arttırılması, Roman toplulukları adına politikalar üretilmesi ve sorunlarına çözüm bulunması için çalıştıklarını dile getiren Daylam, “Bugün, özellikle Romanların medyada görünmesi ve sesinin daha gür çıkarak, medyada gerçek anlamda nasıl rol alacağını masaya yatırmak adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Birçok ülkede Roman medyası çok güçlü. Romanların sorunlarının kamuoyu ile paylaşması noktasında önemli bir platform medya. Biz de federasyon olarak bunun bilinciyle 3 yıl önce Roman Radyosunu kurduk. Şimdi de Hollanda Büyükelçiliği ile yaptığımız çalışma sonucunda Roman Radyosu internet üzerinden yayın yapıyor. Ancak hedefimiz, internet üzerinden görüntülü yayın ve gazete olarak daha geniş kitlelere ulaşmak” dedi.

Kuracakları network ağı ile Romanların istekleri, beklentileri, sorunları ve çözümlerine ilişkin bir bakış açısı geliştireceklerini ifade eden Daylam, “'Biz Romanlar acılardan zevk mi alıyoruz? Toplum, medya boyutunda Romanlar neden hep bu yanlarıyla ele alınıyor? İşin ana teması kamuda, medyada neden yer almıyor' sorularına cevap aramak için bu buluşma çok önemli. İşte burada network ağını güçlendirerek iyi örneklemelerin kamuoyuna duyurulması adına önemli bir buluşmaya imza atıyoruz” diye konuştu.

“Medya, Romanların eşit haklara ulaşmaları ve görünür olmaları için çok büyük önem taşıyor”

Roman Medya Uzmanı Orhan Galjus ise medyanın, Romanların eşit haklara ulaşmaları ve sahnede görünür olmaları için çok büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Galjus, “Doğal olarak Roman medyasının karşılaştığı zorluklar ve ilgilendiği konular, diğer medya kuruluşlarının ilgilendiği konular ve sorunlarla aynı değil. Size bugün Avrupa'da Roman dilinde yayın yapan 100 civarında haber kanalının olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de bugünkü başlığımız aslında ‘network'. Yani biz Roman medya temsilcileri olarak nasıl bir arada çalışacağı” ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ilk Roman yayın radyosunu kurmuş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Galjus, şu anda Avrupa çapında da çok önemli televizyon yayını yapan veya internet üzerinden yayın yapan Roman radyoları olduğuna işaret etti. Şu anda Rusya'da iki dilde yayın yapan bir Roman radyosunun kurulması için çalışma yürüttüğünü anlatan Galjus, şunları söyledi: “Yurt dışında Roman medyasının gelişmesi için Avrupa'da çok büyük mücadeleler verildi. Bugün de burada nasıl bir ağ kurabileceğimiz ve Roman medyasını ve Romanların sorunlarını nasıl daha kapsamlı bir mecra haline getirebileceğimizi konuşacağız. Genç Roman arkadaşlarımızı da bu sürece dahil etmeliyiz. Roman toplumunun geliştirilmesi ve daha görünür hale getirilmesi için neler yapılabileceğini de tartışacağız.”

“Romanlar medyayı çok iyi kullanamadı, medya da Romanların sorunlarını gerektiği gibi aktaramadı”

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Bedrettin Gündeş de Romanlarla ilgili medya konusunda bir araya gelinmesinin önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi. “Dünyada ne Romanlar medyayı ne de medya Romanları anlayabildi” diyen Gündeş, Romanların medyayı çok iyi kullanamadıklarını, medyanın da Romanların sorunlarını gerektiği gibi kamuoyuna aktaramadığını söyledi. Bu noktada bir problem olduğuna dikkat çeken Gündeş, “Romanlar da ‘Eğer gerçekten biz kendimizi topluma anlatamıyorsak veya medya istenildiği düzeyde bizim eğitim, sağlık, barınma alanındaki problemlerimizi kamuoyuna aktaramıyor ve itici gücünü kullanamıyorsa o zaman biz de kendi medyamızı oluşturarak, dünyaya kendimizi anlatmak istiyoruz' diyorlar. Bu anlamda da büyük bir mesafe kat ettikleri belli. Dünyanın birçok yerinde çeşitli yayın organları ile kendirlerini anlatmaya çalışıyorlar. Bin 50 yıl önce tüm dünyaya yayılmış bir toplum olan Romanlar, ötekileştirilmiş, örselenmiş ve toplum dışında bırakılmış. İşte şimdi tüm dünyaya kendi durumlarını aktarabilmek, algıları değiştirebilmek için kendi içlerinde bu örgütlenmeyi sağlamak istiyorlar” dedi.