Romanların hayatı fotoğraf kareleriyle anlatıldı

Mersin'de, uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla uğraşan Murat Ünal ile Ali Naci Taşçı, 'Dokuz/Sekiz' ismiyle hazırladıkları fotoğraf sergisini açtı.

Ünal ve Taşçı, binlerce fotoğraf arasından seçtikleri 56 fotoğrafı vatandaşların beğenisine sundu. Mersin Deniz Müzesi'nde açılan sergide, Roman vatandaşların hayatları fotoğraf kareleriyle anlatılmaya çalışıldı. Sergiyle ilgili konuşan fotoğraf sanatçısı Ali Naci Taşcı, 12 yıldır aktif olarak fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini söyledi. Romanları 2010 yılından 2015 yılına kadar çektiklerini belirten Taşçı, "Şu anda çektiğimiz fotoğrafları sergiliyoruz. Büyük bir keyif aldım. Daha çok olaya Romanların müzik penceresinden baktık. Aynı zamanda sosyoekonomik şartlarını gözlemledik. Hayatlarını geçindirecek paraları müzikle kazanıyorlar. Romanları çocukluğumuzdan beri biliriz. Romanlar bir bakıma dışlanmış konumda olan insanlar. Bu vatandaşlarımızın en rahatsız oldukları olay çingene kelimesidir. Çingene kelimesinin karşılığı kötü, tehlikeli anlamındadır. Bu kelime onları rahatsız ediyor. Bu imajın silinmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar da bu sergiye ilgi gösterdiler ve geldiler" dedi.

Murat Ünal ise bu sergide Roman davulcuları üzerinden Roman vatandaşları anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Sosyoekonomik olarak toplumun alt kesimine ait bir yapıda Romanlar. Ancak onların Mersin kültür hayatında çok önemli rolleri var. Düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında, en mutlu, en özel günlerimizde hep onları istiyoruz. Bir davul ve zurna olsun istiyoruz. Bu isteğimizin yanında onlar ise çok zorlu bir hayat yaşıyorlar. Onları dışlamadan, toplumun içinde gerekli değeri vererek kabullenmemiz gerektiğini düşünerek bu projeyi yaptık. Umarım Mersin'e, Mersin'in tarihine bir katkı sağlamış oluruz. İleride bu sergi böyle anılır. Bu sergide sergilenen fotoğraflar aslında binlerce fotoğraf arasından seçildi. Tabi bir sergi odasını dolduracağız sayı çok az oluyor. Burada 56 fotoğraf ayrıca kolajlar var. Kolajlarla birlikte 63 eser var. Pazar gününe kadar sergimiz açık. Sabah 08.00 ile 17.00 arasında herkesi sergimize gelip, gezebilir" diye konuştu.

Sergi 14 Nisan'a kadar açık olacak.