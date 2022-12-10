Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası bugün başlıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, satranç sporunun Mersin'de yaygınlaşmasını desteklemek için Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile yaklaşık 800 sporcunun katılacağı bir turnuva düzenliyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşa edildiği Mersin, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle ilk kez düzenlenecek olan ‘Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turnuvada, sporcular 8 yaş altı ve 9-12 yaş grubu olmak üzere iki kategoride mücadele edecek. İlk özel bölgesel satranç şampiyonası olan turnuva, yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla bölgenin en büyük spor etkinliklerinden biri olacak.

İlk elemeler,10-11 Aralık'ta Tarsus, Silifke ve Bozyazı'da başlayacak. İkinci elemeler, Erdemli, Aydıncık ve Mersin merkezde ise 17-18 Aralık'ta yapılacak. Elemelere her ilçeden 128'er lisanslı sporcu katılacak. İlk 3'e girenler, 24 Aralık'ta yapılacak finalde yarışmaya hak kazanacak. Kazananlar Rosatom sponsorluğunda verilecek özel ödüllerin de sahibi olacak.

Turnuva ile Mersin ve çevresindeki sporcuları desteklenmesinin yanında, bölgede satranç sporunun gelişmesine de büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Sporcular, turnuva sayesinde ulusal kuvvet derecelerini (UKD) artırma fırsatı da bulacak.

Rosatom Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Rosatom olarak, bir yüksek teknoloji şirketi olarak Mersin'deki satranç turnuvasını desteklemek için Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği yapmaktan onur duyuyoruz. Rusya'da satranç çok popüler bir spor. Tüm dünya Rusya'nın yetiştirdiği büyük satranç efsanelerini tanıyor. Söz konusu turnuvanın başlatılmasının bölgede bu sporun popülaritesini arttıracağına eminiz. Akkuyu NGS inşaatının bölgeyi olumlu değişimlerin merkezi haline getirdiğini belirtmekten de memnuniyet duyuyorum. Sosyo-ekonomik büyümeyi, altyapı gelişimini teşvik ediyor ve yeni fırsatlar sunmaktadır. Turnuva sayesinde Mersin'in en önemli kıymetleri olarak gördüğümüz insanlarına ve çocuklarına yatırım yapmaktan mutluyuz.”

İlk defa düzenlenen turnuvaya sporcular büyük ilgi gösterdi. Eleme maçları için ayrılan kontenjanın turnuvanın TSF aracılığıyla duyurulmasından hemen sonra dolması dikkat çekti.