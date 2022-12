ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

ROSATOM Bölgesel Satranç Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde gerçekleştirilen final turu, Akkuyu Nükleer A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Mersin Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan'ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. Törende, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, TSF Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen ile Türkiye'nin en güçlü kadın satranççılarından Kadın Büyükusta (WGM) ve Satranç Milli Takım Sporcusu Kübra Öztürk Örenli de yer aldı.

Mersin Merkez, Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Aydıncık ilçelerinde 10-18 Aralık tarihlerinde yapılan elemeleri başarıyla geçen 36 sporcu final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı. Mersin bölgesinin genç satranç sporcuları arasında yapılan ilk özel bölge satranç şampiyonası ve bölgenin en büyük turnuvalarından biri olma özelliği taşıyan turnuvaya yaklaşık 800 sporcu katıldı. 8 yaş ve altı kategorisinde şampiyonluğa Mersin'den Mert Şahin ulaşırken, ikinci Tarsus'tan Kaan Ege Kaya ve Mersin'den Miraç Karakurt üçüncü oldu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi'nde Tarsus'tan Kayra Tamer Şen şampiyon olurken, Silifke'den Yusuf Timuçin Şeyhanlı ikinci ve Mersin'den Ilgın Deniz Eroğlu da üçüncü oldu. Turnuvanın şampiyonlarına ödüller ve armağanlar verildi. Turnuvada yarışan en küçük sporcu Tarsus'tan Deniz Yaramış ise Akkuyu Nükleer'den özel bir ödül aldı. Ayrıca turnuvanın düzenlendiği ilçelere gönderilmek üzere satranç takımları ve satranç saatleri hediye edildi.

Gülkız Tulay: "Satranç için atılan her adım geleceğimiz için çok kıymetli"

Törende sporculara ve katılımcılara bir video mesaj ile seslenen TSF Başkanı Gülkız Tulay, 'ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası'nda' dereceye giren sporcuları kutlayarak, "Dünyanın en güçlü teknoloji liderlerinden biri olan Rosatom ile Mersin'de anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan mutluyuz. Satranç deyince akla ilk gelen ülkelerden biridir Rusya. Ne mutlu ki artık satranç deyince akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Rosatom da artık Türk satranç ailesinin bir üyesi. Rosatom'la başlattığımız bu yol arkadaşlığının satrançta iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine, yeni projelere evrileceğine inanıyorum. Çok geniş katılımla yapılan bu şampiyonada, müthiş bir mücadele sergileyerek dereceye giren tüm sporcularımızı da yürekten kutluyorum" dedi.

Turnuvanın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Tulay, şunları söyledi: "Mersin, satrançta öne çıkan, ülkemize gurur yaşatan çok sayıda şampiyon yetiştiren bir şehirdir. Örneğin 2022 Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda, Mersinli milli sporcumuz Senem Gül Başsarı 10 Yaş Kızlar kategorisinde birinciyle eş puanda Dünya ikincisi olarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Bu şehir çok sayıda projemizde de pilot rol oynuyor. Rosatom'un desteği ile düzenlediğimiz bu turnuvanın şehrimizde oluşturduğu büyük ilgi ve heyecan, bu şehrin satrancı ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Türkiye satranç ülkesi olma yolunda ilerliyor. Ülkenin en fazla lisanslı sporcusuna sahip federasyonuz. Verilere göre, ülkemizden her 10 sporcudan biri satranç sporcusu. Bizim hedefimiz daha fazla çocuğumuzu satrançla tanıştırmak ve bu sporu daha da yaygınlaştırmak. Satranç, çocuklar için yeni bir dünyanın kapılarını aralayan, yeni ufuklar açan bir spordur. Satrançla tanışan çocuklarımız, hedefleri ve hayalleri için mücadele etmeyi, stratejiyi, planlamayı, disiplinli çalışmayı, vazgeçmemeyi öğrenir. Başarı da çok çalışanların ve vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Satrancın asıl başarısı da satrançla tanışan çocukların hayatlarının pozitif yönde değişmesidir. Satranç için atılan her adım, verilen her destek, geleceğimiz için çok kıymetli. Bu spora yapılan yatırımı, bu ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Türk satrancı büyüdükçe bu ülkenin kazanacağına, enerjisinin hep canlı olacağına yürekten inanıyoruz."

Dmitry Romanets: "Mersin'i satrançta desteklemeye devam edeceğiz"

Akkuyu Nükleer A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets ise Mersinlilerin turnuvaya büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, şunları ifade etti: "Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bir bilgi kuruluşudur, çalışanlarımızın entelektüel potansiyelinin geliştirilmesi şirketin önemli misyonlarından biridir. Bu nedenle, Türkiye Satranç Federasyonu ile böyle bir satranç turnuvası düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Katılımcı sayısı açısından böylesine dikkat çekici ve benzeri görülmemiş bir bölgesel turnuvanın yapılmasından çok mutluyuz. Rusya satrançta dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Birçok Rus satranç ustası satranç oyuncuları için rol modeldir. Ancak nükleer sektördeki 75 yılı aşkın deneyimimizle nükleer teknolojilerde de en güçlü ülkeyiz. Bugün bu iki önemli alanın birlikteliğine tanıklık etmekten mutluluk duyduk. Bu turnuva ile Mersin halkının ve özellikle genç neslin bu sporu ne kadar sevdiğini gördük. Satrancın bu kentte daha da yaygınlaşmasına ve yeni şampiyonların çıkmasına destek olmak istiyoruz. İlimizde inşa etmekte olduğumuz Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali hem bölgenin hem de ülkenin kalkınması için büyük yatırımlar yapmaktır ve bugün düzenlenen turnuva da bunun en güzel örneğidir."

Ömer Faruk Ercan: "Rosatom'un desteği bizim için gurur verici"

TSF Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan da Rosatom'un verdiği desteğin bu bölgede yaşayanlar için oldukça anlamlı olduğunu kaydederek, "800'e yakın sporcunun katıldığı turnuva, iki kategoride 6 farklı ilçede oynanarak bir ilke imza atmıştır. Bu turnuva Akdeniz'in farklı bir ucunda başlamış Antalya'ya kadar yelpaze gibi açılmıştır. Altı etapta gerçekleşen turnuva esnasında veliler ve sporcular, turnuvadan dolayı çok mutlu olduklarını, turnuvanın her yıl yapılmasını istediklerini, verilen katkının çok önemli olduğunu, herkese madalya verilmesinin de çok etki oluşturduğunu ifade ettiler. Çocuklarımızın zihinsel spor gelişimi için satranç oynamalarını çok anlamlı bulduğum gibi, gelişimin bir göstergesi olarak yanı başımızda duran Akkuyu NGS'yi gezmelerini ve gözlem yapmalarını da çok önemsiyorum. Rosatom'un hayat geçirdiği bu projenin ülkemizin ve bölgemizin ileriki yıllarda kalkınmasında öncülük edeceğine inanıyoruz. Mersin Satranç Ailesi olarak Rosatom ve Akkuyu Nükleer yetkililerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Turnuvanın özel konuğu WGM Kübra Öztürk Örenli, turnuvanın ardından sporcularla renkli ve heyecan verici bir söyleşi yaptı. İki yıl üst üste Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza atan başarılı milli sporcu Örenli, Mersinli gençlere ‘büyük usta yolculuğu'nu anlattı. Satranca 7 yaşında başladığını aktaran usta sporcu, “Ben satranç sporuna başladığımda imkansızlıklar içinde mücadele vermek zorunda kaldım. Bilgisayarım yoktu ve kısıtlı sayıda satranç kitaplarından arkadaşlarımla dönüşümlü olarak satranç çalışırdım. Benim yolculuğumda evimin önünde açılan satranç merkezi dönüm noktası oldu. Merkez bana ücretsiz bir şekilde satranç eğitimi verdi ve şampiyonalara katılmamı destekledi. Her spor branşında olduğu gibi satrançta da sponsorlar çok önemli. Sizler satranca ulaşmada satranç eğitimi almada bizden çok şanlısınız. Bunun yanında Mersinlilerin Rosatom gibi çok önemli bir destekçisi var. Böyle bir şampiyonanın düzenlenmesi, satranç takımı, saati gibi her ilçeye materyal desteğinin verilmesi Mersin satrancı için çok anlamlı. Mersinli sporculara şimdi daha çok çalışmak, daha çok turnuvalara katılmak kalıyor. Rosatom'un desteği ile Mersin'de satranç çok farklı noktalara ulaşacağını, Mersin'den usta sporcularımızın Türk satranç tarihinde yer alacağına eminim" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş, 25 Aralık'ta tüm finalistler ve velileri için Akkuyu NGS şantiyesine özel bir ziyaret düzenledi. Katılımcılar iş güvenliği konusunda bilgi almalarının ardından saha turuna katıldılar. Tura rehberlik eden Akkuyu Nükleer A.Ş İnşaat Bölümü Müdürü Maxim Kucherenko, farklı ülkelerden gemilerin nükleer santral için ekipman getirdiği Doğu Kargo Terminalini ve dünyanın en güçlü paletli vinci Liebherr LR 13000'i gösterdi. İnşaat uzmanları çocuklara damperli kamyonlar, ekskavatörler, yükleyiciler gibi inşaat ekipmanlarının nasıl kullanıldığına dair bilgi verdi. Şantiyenin konukları Akkuyu Nükleer'in itfaiye bölümünü ve deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki tepeden inşaatın muazzam ölçeğini görme fırsatını da yakaladı. Tur sırasında, AKKUYU NÜKLEER Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasily Korelsky, şirketin Akkuyu NGS Projesi kapsamında yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bir sunum yaptı. Korelsky, Akkuyu NGS'nin sadece bölgenin ekonomik kalkınmasına değil, toplumun sosyal yaşamına da katkıda bulunduğunu, birçok çevre ve eğitim girişimini desteklediklerini vurguladı.

Mert Şahin: "Hedefim, Mersin'in ilk Büyük Ustası olmak"

8 Yaş ve Altı Kategorisinde şampiyon olan, turnuvaya Mersin'den katılan 8 yaşındaki sporcu Mert Şahin, "Mutluyum. Birinci oldum. En fazla birinci turda heyecanlandım çünkü yenilmekten korktum. Sonraki turlar güzel geçti. 4,5 puan aldım. Mersin'de böyle bir turnuvanın düzenlenmesi beni hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti. Satranca devam edeceğim. Hedefim, Mersin'in ilk Büyükustası olmak. Antalya Şampiyonası'na gideceğim ve Mersin'i temsil edeceğim" dedi.

9-12 Yaş Kategorisi'nin şampiyonu ve turnuvaya Tarsus'tan katılan Kayra Tamer Şen, “Turnuvayı düzenledikleri için Rosatom'a teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, inşallah diğer turnuvaları da kazanırım. Sonunda Türkiye şampiyonu olma yolunda ilerliyorum. Hedefim Dünya Şampiyonu olmak. Büyüyünce satranç sporcusu olmak istiyorum. Benden küçüklere tavsiyem, çok çalışmaları" ifadelerini kullandı.

Sporcu Yiğit Yönet, Akkuyu NGS saha gezisiyle ilgili, "Satranç turnuvasını ve nükleer santrale bu geziyi düzenledikleri için Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş'ye teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. En çok ilgimi büyük vinçler ve itfaiye birimi çekti" dedi. Sporcu Yağız Efe Birçek de, saha gezisiyle ilgili olarak "Akkuyu NGS sahası kocaman. Burada itfaiyeci olarak çalışmak isterim" diye konuştu.

Yarışan sporculardan Atlas Toklu'nun velisi Serhat Toklu ise turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Satranç ailesi olarak Bozyazı ve Anamur'dan buraya geldik. Bize gösterilen ilgiden dolayı Rosatom'a ve Türkiye Satranç Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Gerçekten de burada çok farklı bir ambiyans var. Çocuklarımız için de farklı bir atmosfer oldu. Çocukların sosyalleşmesi açısından satrancın çok faydasını gördük."

Toklu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahası gezisine ilişkin ise "Çok farklı duygular yaşadık çünkü ilk defa böylesine büyük bir inşaat sahası gördük. Burayı gezmek herkese nasip olmaz, bize nasip oldu. Bu yüzden yetkililere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Turnuvaya katılan sporculardan Kuzey Demir'in velisi Duygu Demir de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bize Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bir gezi düzenledikleri için de Akkuyu Nükleer A.Ş'ye ve Rosatom'a teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir deneyim. Bu devasa bir proje. Heyecanla verilen bilgileri dinledik. Turnuva bize Akkuyu NGS'yi gezme fırsatı da vererek unutulmaz anlar yaşattı. Turnuvada derece alınıp alınmaması önemli değil, inanılmaz bir geziye katıldık. Çocuklar mutlu, biz veliler mutluyuz."