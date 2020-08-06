Rosatom, rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ediyor

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, nükleerin yanı sıra rüzgar enerjisine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda, Rusya'da iki santral daha kuruluyor.

Rosatom'a bağlı NovaWind A.Ş., Rusya'nın en büyük rüzgar enerjisi santrali Adygea'nın ardından, ülkede iki santral daha inşa etmek için çalışmalarına hız verdi. NovaWind, Stavropol Krai bölgesindeki Karmalinovskaya Rüzgar Enerji Santrali (RES) ile Rostov bölgesindeki Marchenkovskaya RES'nin inşaatına başladı.

Yılda 147 GWh enerji üretecek

Karmalinovskaya RES, yılda 147 Gigawatt saat (GWh) enerji üretecek. Santral, 60 Megawatt (MW) üretim kapasitesine sahip olacak. NovaWind, her biri 2,5 MW kapasiteli 24 rüzgar türbininden oluşacak olan Karmalinovskaya RES'in inşası için 8 milyar rubleden fazla yatırım yapmayı planlıyor.

150 işçi ve mühendis ile 50'den fazla inşaat aracının dahil olduğu inşaat sürecinde, saha çalışanları Karmalinovskaya RES'in rüzgar türbinlerinin temellerini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Vinç sahaları inşa eden çalışanlar, nesnelere ve birleştirilmiş indirici trafo merkezlerine araç erişimi sağlıyor. İnşaat süreci, saatte 160 metreküp beton tedarik eden iki tesisin beton üretimi ile devam ediyor.

NovaWind A.Ş. CEO'su Alexander Korchagin de Karmalinovskaya Rüzgar Enerjisi Santralinin inşaatının başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Karmalinovskaya Rüzgar Enerjisi Santralinin konumu Novoaleksandrovskiy bölge yönetimi sayesinde hızlı bir şekilde seçildi. Proje, arazi kullanıcılarının tarım işlerine devam etmesini ve santralin altyapı tesisinin istihdamını mümkün kılıyor. Bir enerji üretim şirketi olarak, santralin maksimum kurulu kapasite kullanımından faydalanabileceğiz.”

Yatırım hacmi 16 milyar rublenin üzerinde olacak

İnşasına başlanan bir diğer rüzgar enerjisi santrali Marchenkovskaya'nın üretim kapasitesi ise 120 MW olacak. Santral yılda 402 GWh enerji üretecek. Marchenkovskaya RES sahasında, her biri 2,5 MW kapasiteli 48 rüzgar türbini yer alacak. Santralin toplam yatırım hacminin 16 milyar rublenin üzerinde olması bekleniyor.

Halihazırda Marchenkovskaya RES sahasında 40'tan fazla inşaat aracı ve 100'den fazla işçi ve mühendis çalışıyor. Santral binası temelinin inşaat işleri için malzeme teslimi de başladı. Sahaya saatte toplam 170 metreküp beton karışımı yapabilen iki beton karıştırma tesisi kuruldu. Temel çukurlarının kazılması ve rüzgar santralinin daha sonra atılacak olan temellerinin güçlendirilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

NovaWind A.Ş. yönetimi altında faaliyet gösteren işletmeler, 2023 yılına kadar toplamda 1 GW kapasiteli rüzgar santralleri inşa edecek.