Rosatom Tech, IAEA ile 3 programda işbirliği yapan ilk merkez oldu

Nükleer bilimler ve uygulamalar, nükleer güvenlik ve nükleer enerji alanlarına yaydığı programlarıyla Rosatom Teknik Akademi, 3 farklı alanda çalışma yapan ilk IAEA İşbirliği Merkezi oldu

IAEA ile belirli teknik alanlarda çalışan ve hükümetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için nükleer enerjinin barışçıl kullanımıyla ilgili bilgi ve kaynakları paylaşan işbirliği merkezlerinin sayısı 46'yı buluyor. Araştırma, geliştirme ve eğitim sunan bu işbirliği merkezlerinin çoğu, IAEA ile tek bir tematik alanda çalışırken, birkaçı iki çalışma alanında birden faaliyet gösteriyor.

Rosatom Tech Rektörü Yuri Seleznev, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “IAEA İşbirliği Merkezleri Programı, nükleer tekniklerin dünya çapında pratik uygulamalarını genişletmek için etkili bir araçtır. Rosatom Tech buna katkıda bulunmaya ve üye devletlere IAEA desteğini artırmaya hazırdır" dedi.

Rusya'da nükleer mühendislikte yetkinlik oluşturmak için bir 'Mükemmellik Merkezi' görevini üstlenen Rosatom Tech, geçen yıl nükleer enerji ve nükleer güvenlik için bilgi yönetimi ile insan kaynakları geliştirme alanlarında bir IAEA İşbirliği Merkezi olarak belirlenmişti. Akademi, geçen ay yapılan 64'üncü IAEA Genel Konferansının oturum aralarında imzalanan bir anlaşma doğrultusunda, Rosatom-IAEA ortaklığındaki okullarda enerji dışı nükleer uygulamaları konusunda el kitapları, broşürler ve e-öğrenme materyalleri geliştirmeye odaklanacak.

IAEA Genel Müdür Yardımcısı ve Nükleer Bilimler ve Uygulamalar Bölümü Başkanı Najat Mokhtar konuya ilişkin, "Rosatom Tech bilgi yönetimi faaliyetlerini geliştirmek için iyi tanınan bir kurumdur. Rosatom Tech ekibinin geçen yıl Obninsk'te 5'inci Dünya Nükleer Üniversitesi Radyasyon Teknolojileri Okuluna ev sahipliği yapan mükemmel çalışmasından etkilendim ve onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum" görüşünü paylaştı.

Bu işbirliği merkezi anlaşması, IAEA'nın nükleer bilim ve teknoloji merkezleri kurmayı planlayan üye devletlere desteğini artırma, bu teknolojileri geliştirme ve uygulama yeteneklerini güçlendirme amacını taşıyor.

IAEA Genel Müdür Yardımcısı ve Nükleer Enerji Daire Başkanı Mikhail Chudakov ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji dışı nükleer ve radyasyon teknolojisi uygulamaları alanındaki araştırmalar için bugün anlaşmaya eklediğimiz faaliyetler, üye devletlerimizdeki bilimsel ve teknik yetenekleri artıracak."

IAEA Genel Müdür Yardımcısı ve Nükleer Güvenlik ve Güvenlik Dairesi Başkanı Juan Carlos Lentijo da yaptığı açıklamada, "Bu imza töreni, IAEA ve Rosatom Tech Akademi arasındaki nükleer güvenlik alanındaki yakın işbirliğinin bir başka önemli tanınırlığını işaret ediyor. İşbirliği, IAEA nükleer güvenlik eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve Rusçaya çevrilmesinin yanı sıra, IAEA nükleer güvenlik eğitim kurslarına, atölye çalışmalarına ve seminerlerine ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerle sonuçlandı" ifadelerini kullandı.