Rosatom ve MSU MRC, Kuzey Kutbu'nda çevre izleme alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Deniz Araştırmaları Merkezi (MSU MRC), 2022-2023 yıllarında Kuzey Kutbu'nda çevre izleme alanında iş birliği yapılmasına ilişkin bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya, 3 Ekim'de düzenlenen 1. Rusya Federasyonu Denizcilik Kongresi'nin ilk gününde varıldı.

Anlaşmaya Rosatom adına Kuzey Kutbu'nun Kalkınması Özel Temsilcisi Vladimir Panov ve Moskova Devlet Üniversitesi Deniz Araştırmaları Merkezi adına Genel Müdür Dmitry Korost imza attı. İş birliği anlaşması, 2022-2023 yıllarında Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kutbu Bölgesi sularında su üstü ve su altı çevre güvenliğinin detaylı bir şekilde araştırılması ve izlenmesine devam edilmesi amacını taşıyor.

İmzalanan anlaşmayla ilgili konuşan Vladimir Panov, "Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Deniz Araştırmaları Merkezi ve uluslararası uzmanların çabaları sayesinde, 2021-2022 yıllarında Kuzey Deniz Rotası (NSR) sularında bulunan 50 izleme istasyonunda benzersiz ve detaylı çalışmalar yürütüldü. Çalışmanın sonuçlarına dayanarak çıkarılabilecek en önemli sonuç, ticari gemiciliğin şu anda Kuzey Kutbu'ndaki deniz ekosistemleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığıdır. Bu yıl da devam eden araştırmalar, NSR'nin detaylı bir çevre izleme programını oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu programın, ayrı bir ulusal çevre izleme alt sisteminin temelini oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

Dmitry Korost ise “Bu yıl, deniz ekosistemlerinin incelenmesindeki eksiklikleri tespit etmek ve gidermek, deniz taşımacılığının bunlar üzerindeki etkisini değerlendirmek için çalışmalara devam ediyoruz. Kuzey Kutbu'ndaki çevresel durum hakkında gerçek zamanlı olarak bilgi edinmemizi sağlayacak dijital hizmetler geliştireceğiz. Ayrıca NSR sularında saha çalışmaları sürüyor. Çalışmaların keşif aşaması şu anda Doğu Arktik'te devam ediyor” diye konuştu.