Rosatomflot, küçük buz sınıfı gemi konvoyuna yaptığı doğu-batı refakatini tamamladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un çatısı altında faaliyet gösteren Atomflot FSUE'nin nükleer enerji ile çalışan buzkıran gemisi Arktika, motorlu gemiler Engineer Trubin ve Polar King ile nükleer konteyner gemisi Sevmorput olmak üzere Arc5 buz sınıfı gemilere doğu-batı rotası boyunca kılavuzluk etti. Arktika'nın tamamladığı bu görev, Arktik navigasyon tarihinde ilk kez yılın bu zamanında tamamlanmış bir görev oldu.

Dünyanın nükleer enerjiyle çalışan tek kargo gemisi Arktika, tek başına hareket etmeye devam ederken 19 Şubat'ta, Ob-Yenisey bölgesinde nükleer enerjiyle çalışan buzkıran Yamal, dizelle çalışan iki gemi konvoyuna refakat görevini teslim aldı. Konvoy, Kara Denizi buzunun batı ucundaki buzula yakın Kuzey Deniz Rotası'nın sularından iki gün sonra ayrıldı. Rota boyunca yapılan refakat görevine dizel-elektri buzkıran gemisi Kapitan Dranitsyn yardımcı oldu.

Atomflot Birinci Genel Müdür Yardımcısı Leonid Irlitsa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Atomflot'un Deniz Operasyonları Genel Merkezi ve Arktika nükleer buzkıranının mürettebatı, gemi konvoyuna refakat ederken operasyonel kararlar alma konusunda yüksek profesyonellik ve mükemmel iş birliği sergiledi. Bugün, yılın bu zamanında, nükleer enerji ile çalışan bir buzkıran gemisi eşliğinde Arc5 sınıfı gemilerin, Kuzey Deniz Rotası'nın tüm sularını geçebileceğini kesinlikle söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Nükleer enerji ile çalışan buzkıran gemisi Arktika, Pevek Limanından denize açılan dizel-elektrikli buzkıran gemisi Kapitan Dranitsyn'in yardımıyla Engineer Trubin ve Polar King gemilerine 9 Şubat günü refakat etmeye başladı. Konvoya iki gün sonra Doğu Sibirya Denizi'nde nükleer güçle çalışan konteyner gemisi Sevmorput katıldı. Arktika, Vladivostok Limanından ana limanı Mumansk'a doğru tek başına seyretmeye devam ediyor.

Nükleer enerji ile çalışan buzkıran gemisi Arktika'nın kaptanı Vasily Gubkin de konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Sığ derinlikleri ve sahip olduğu belirli hidrometeorolojik şartlar nedeniyle Doğu Sibirya Denizi en zorlu buzul koşullarına sahiptir. Nükleer enerji ile çalışan konteyner gemisi Sevmorput bizim yaklaşmamızı bekliyordu ve biz konvoya sorunsuz bir şekilde katıldıktan sonra yolculuğuna devam etti. Buz kırıcı hatlarına sahip bu eşsiz geminin pruvası, buzun içinden etkin bir şekilde geçmesini sağlıyor. Mürettebatımız, 22220 projesinin nükleer enerji ile çalışan buzkıran gemisinin olağanüstü yeteneklerini doğrulayan böyle bir konvoya kılavuzluk etme konusunda benzersiz bir deneyime sahip.”

Engineer Trubin ve Polar King gemileri şu anda Arkhangelsk limanına doğru seyretmeye devam ediyor. Nükleer enerji ile çalışan buzkıran gemisi ise yükleme limanı Murmansk'a doğru ilerliyor. Nükleer enerji ile çalışan buzkıran gemisi Yamal, planlı bir mürettebat değişikliği için Atomflot FSUE'nin limanına demir atmış durumda. Önde gelen evrensel nükleer buzkıran gemisi Arktika ise faaliyetlerine Kuzey Deniz Rotası'nın Ob-Yenisey bölgesinde devam ediyor.