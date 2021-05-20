Rosatom'un Çin'de inşa ettiği Tianwan ve Xudapu Nükleer Güç Santrallerinin yeni güç ünitelerinin temeli atıldı

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) de inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un, Çin'de yapımını sürdürdüğü Tianwan ve Xudapu Nükleer Güç Santrallerinin yeni güç ünitelerinin temeli törenle atıldı.

Tianwan NGS'nin 7. ve 8. üniteleri ile Xudapu NGS'nin 3. ve 4. ünitelerinin temel atma törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telekonferans yöntemiyle katıldı.

Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya'nın ortaklığıyla inşa edilen Tianwan NGS'nin halihazırda faaliyette olan ilk 4 ünitesinin şu ana kadar 270 milyar kilovatsaatin üzerinde enerji ürettiğine dikkat çekerek, “Tianwan NGS'inin devredeki güç üniteleri güvenilir bir şekilde Çin halkına hizmet etmeye ve Çin'in enerji güvenliğini sağlama konusunda önemli katkılar sunmaya devam ediyor” dedi.

Rusya ve Çin'in ortak nükleer enerji projesi, en kapsamlıları 2018 yılında imzalanan bir dizi stratejik anlaşma çerçevesinde yürütülüyor. Yeni güç üniteleri, Çin'in mevcut nükleer enerji kapasitesini artırarak ülkeye güvenilir ve temiz elektrik sağlayacak.

Çin'in Jiangsu eyaletinin Lianyungang şehrinde yer alan Tianwan NGS, Rus-Çin ekonomik ortaklığının en büyük örneği olma özelliğini taşıyor. Rus uzmanlarca inşa edilen ve VVER-1000 reaktörlerinin yer aldığı ilk iki güç ünitesi 2007, 3'üncü ve 4'üncü üniteleri ise 2018'den bu yana faaliyet gösteriyor. Her biri 1200 MW kapasiteli 7'nci ve 8'inci ünitelerin ise 2026-2027 yıllarında devreye alınması planlanıyor.

Daha yeni olan Xudapu NGS projesi ise Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde yer alıyor. Santralin 3'üncü ve 4'üncü ünitelerinin inşaatı Rus ve Çin tarafları arasında 2019 yılında imzalanan bir dizi anlaşma kapsamında yürütülecek. Ünitelerin 2027-2028 döneminde hizmete girmesi planlanıyor.

Akkuyu NGS'de kullanılan teknoloji

İnşasına başlanan 4 yeni ünitede Rosatom'un “amiral reaktörü” olarak tabir edilen ve Akkuyu NGS'de de kullanılan 3 + nesil basınçlı su reaktörlerinin en gelişmiş modeli olan olan VVER-1200 reaktörleri yer alacak. Önceki nesil VVER-1000 reaktörlerine göre yüzde 20 daha güçlü olan VVER-1200 reaktörünün bir diğer avantajı, reaktörü çalıştırmak için gerekli personel sayısını yüzde 30-40 oranında azaltması.

İlave iki adet pasif soğutma sistemi sayesinde daha fazla emniyet ve güvenilirlik sunan yeni nesil reaktör, aynı zamanda önceki neslin iki katı hizmet ömrüne sahip. VVER-1200 tipi reaktörlerin toplam 60 yıl olan hizmet ömrü, istenirse 20 yıl daha uzatılabiliyor.

VVER-1200 reaktörleri Türkiye ve Çin'in yanı sıra Finlandiya, Bangladeş ve Belarus gibi ülkelerde de kullanılıyor.