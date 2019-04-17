Rosatom'un enerji mühendisliği bölümü ile Türk firması arasında stratejik işbirliği anlaşması

Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından düzenlenen Uluslararası Nükleer Enerji Forumu ATOMEXPO 2019'da, Rosatom'un enerji mühendisliği bölümü JSC Atomenergomash, Enstrüman Mühendisliği Özel Araştırma Enstitüsü A.Ş. (JSC SNIIP) ile Türkiye'den Elkon Elektrik arasında stratejik işbirliği ve ortak eylem anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre, taraflar gemi ve gemilerin yapımında kullanılan belirli türdeki deniz elektrik ve otomasyon bileşenlerinin ve ekipmanlarının üretiminin yerelleştirilmesi için ortak projeler uygulamak amacıyla işbirliği geliştirmeyi planlıyorlar. 15 Nisan 2019 tarihinde yapılan anlaşmayı, Atomenergomash'ın Atom Enerjisi ve Yeni İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alexander Rantsev, JSC SNIIP Genel Müdürü Igor Burtsev ile Elkon Elektrik Yönetim Kurulu üyesi ve Proje ve Tasarım Müdürü Serdar Özbay imzaladı.

Anlaşma, Rus tersanelerinde yeni bina siparişlerinin tasarlanması ve inşasında ekipman, ürün ve bileşenlerinin mümkün olan en üst düzeyde uygulanmasının yanı sıra ortaklıklar, çözümler ve en üst düzeyde uygulama geliştirmeyi amaçlıyor. İşbirliği çerçevesinde, taraflar Rus tersanelerinde kullanılan gemi parça ekipmanlarını analiz edecek ve aynı zamanda değiştirme, Ar-Ge ve modernizasyon programları hazırlayacak.

Atomenergomash'ın Atom Enerjisi ve Yeni İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alexander Rantsev, “Bu belgenin imzalanması, Rusya'da gemi yapımı alanında ileri teknolojik ekipman üretiminin yerelleştirilmesi için ek fırsatlar sunmaktadır. Birlikte, ortaklarımıza ekipmanın güvenilir ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak modern teknik çözümler sunabiliriz” dedi.

JSC SNIIP Genel Müdürü Igor Burtsev ise “Bugün imzalanan belge ile temel olarak, Rosatom'un uluslararası ve nükleer olmayan pazarlarda yeni ürünlerin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi konusundaki stratejik hedefinin yerine getirilmesi amaçlanıyor. Ekipman lokalizasyonu konusundaki çabaların koordinasyonunun sadece ortaklığı ve ekonomik verimliliği güçlendirmekle kalmayacağına, aynı zamanda şirketimizin Rus ve yabancı projelerin hayata geçirilmesi sırasında nükleer sanayinin gelişimine de katkıda bulunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Elkon Elektrik, projelerin elektrik, elektronik ve otomasyon alanlarında başarıyla uluslararası gemi inşa endüstrisini tedarik ediyor. Elkon Yönetim Kurulu üyesi ve Proje ve Tasarım Direktörü Serdar Özbay, bu anlaşmanın Türk ve Rus gemi inşa endüstrilerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Anlaşmanın Rusya'daki gemi inşa sanayisine yeni teknolojiler ve yenilikler getireceğini de dile getiren Özbay, “Türkiye ile Rusya arasındaki sıcak ilişkiler, gemi inşa sanayine de fayda sağlayacak. Avrupa'daki gemi inşa endüstrisindeki en önemli deniz elektrik mühendisliği şirketlerinden biri olan Elkon, Ar-Ge merkezimizde geliştirilen teknolojilerle Rusya'nın katma değerli projelerinde ortak olmaktan mutluluk duyacaktır” diye konuştu.