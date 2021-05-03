Rosatom'un “İnsanlık İçin Atom” projesine dünya çapında büyük ilgi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yeni eğitim projesi ‘İnsanlık İçin Atom'un 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen lansmanını, 40 ülkeden 3 bin 200'den fazla kişi izledi. İnsanlık İçin Atom projesinde, insan hikayeleri aracılığıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için nükleer teknolojinin öneminin gösterilmesi amaçlanıyor.

“İnsanlık neden nükleer teknolojilere ihtiyaç duyuyor?” başlıklı projenin lansmanına, Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü Polina Lion, Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Müdürü Sama Bilbao-y-Leon, Dünya Enerji Konseyi Üyesi Dr. Maher Aziz, Bright New World'ün kurucusu Ben Heard ve ITER (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) Mühendislik Departmanı Direktörü Sergio Orlandi katıldı. Ayrıca, projede yer alan kişiler de etkinliğe katılarak deneyimlerini paylaştı.

“Nükleer enerji hem sürdürülebilir hem de düşük karbonlu tek bir enerji kaynağıdır”

Konuşmacılar, etkinlikte nükleer teknolojilerin sosyal, ekonomik ve çevresel avantajlarının yanı sıra bugünün ve geleceğin en acil sorunlarının çözümüne yaptığı katkıyı tartıştı. Rosatom Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü Polina Lion, sürdürülebilir enerji kaynağı olmadan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmamın mümkün olmadığını vurgulayarak, “Nükleer enerji hem sürdürülebilir hem de düşük karbonlu tek bir enerji kaynağıdır. Bununla birlikte nükleer santraller 7/24 çalışır, doğrudan karbondioksit emisyonu üretmez ve neredeyse hiç atık bırakmaz” dedi.

“Nükleer enerji, sürdürülebilir bir enerji tedarikine katkıda bulunuyor”

WNA Genel Müdürü Sama Bilbao-y-Leon da “Nükleer enerji, 7/24 güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji tedarikine katkıda bulunuyor. Şu anda korkunç Covid-19 salgınının ortasındayız ve bu krizle başa çıkabilmede elektriğe kesintisiz erişimin ne kadar önemli olduğunu her gün görüyoruz. Tabii ki, nükleer enerjinin çok düşük emisyonlu bir teknoloji olması, sağlıklı topluluklar için temiz suya, temiz havaya ve temiz çevreye sahip olmamızı sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Tüm dünya için temiz enerjiye ihtiyacımız var”

Etkinlikte konuşan ITER Mühendislik Departmanı Direktörü Sergio Orlandi ise ITER'deki uluslararası işbirliği başarısının, insanlığın geleceği için neden önemli olduğunu anlatarak, “ITER projesi çok hassas ve zor bir iştir, ancak projenin büyüklüğü bizi motive ediyor ve ilerlememizi sağlıyor. Yeni teknolojilerin ve bilimsel bir atılımın eşiğinde olduğumuzu çok iyi anlıyoruz. İnsanlık için tarihte iz bırakan ve çok faydalı bir iş yaptığımızı biliyoruz. Tüm dünya için temiz enerjiye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

İnsanlık İçin Atom Projesi kapsamında gerçekleştirilen lansman ve projeyle ilgili tüm bilgiler, https://atomsforhumanity.com/ru/ adresli web sitesinde yer alıyor.