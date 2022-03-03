Rosatom'un rüzgar enerjisi birimi Atomenergopromsbyt, KONE Rusya'ya I-REC sertifikalarını verdi

Asansör ekipmanı ve yürüyen merdiven sektörünün önde gelen ismi KONE Rusya'nın Rus temsilciliği, anlaşma imzaladığı Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un rüzgar enerjisi birimi NovaWind'in bir parçası olan Atomenergopromsbyt A.Ş.'den I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikalarını aldı.

Sertifikalar, elektriğin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığı teyit edilerek ve 500 megavat-saat tüketim için verildi. Böylece 2021'de Rusya'daki tüm KONE ofislerinin elektrik ihtiyacının tamamen rüzgar enerjisiyle karşılandığı teyit edildi. KONE Rusya, 2030 yılına kadar şirketin üretim ve satışlarının tüm aşamalarında karbondioksit emisyonlarının sıfıra indirilmesi başta olmak üzere KONE'nin sürdürülebilir kalkınma stratejisine katkıda bulunacak.

NovaWind A.Ş.'nin CEO'su Grigoriy Nazarov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Rosatom'un nükleer enerji ve rüzgar enerjisine dayalı düşük-karbon enerjisi üretimi stratejisi, karbon ayak izini azaltmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. NovaWind, ortaklarına sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ek araçlar sağlıyor. Yeşil enerjiye geçiş, sadece şirket için değil, aynı zamanda toplum için de önemli ve sorumlu bir adımdır. Sosyal sorumluluk sahibi ortağımızın, şirketin üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirme isteğini kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

KONE Rusya'nın CEO'su Kenneth Lindgren ise “I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikaları gibi bir uygulamanın kullanılması, refahı artırmayı ve çevreyi korumayı amaçlayan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak ve ilgili tüm yükümlülüklerimizin karşılandığını teyit edecektir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC), elektriğin dünya çapında kullanım kaynağını izlemek için sağlam bir sistem sağlayan ve kar amacı gütmeyen bir araç olma özelliği taşıyor. Geçerlilik süresi bir yıl olan Yeşil Enerji Sertifikası I-REC, sahibi tarafından kullanılan elektriğin güneş, rüzgar, su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini onaylıyor. Rusya'da I-REC sertifikalarının aktif kullanımı 2020'de başlarken, bu sertifikalar en büyük yenilenebilir enerji üreticileri tarafından verildi.