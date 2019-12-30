Rosatom'un rüzgar santrali elektrik üretmeye hazır

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un, Adygea Rüzgar Enerji Santralinde rüzgar türbinlerinin devreye alınmasının ilk aşaması tamamlandı.

Rosatom, düşük karbonlu elektrik üretimi alanındaki projelerinin geliştirilmesinde önemli bir adım daha attı. Adygea Cumhuriyeti'nin Şovgen ve Giagin ilçelerinde inşaatı tamamlanan ve toplam 150 MW kapasiteye sahip Adygea Rüzgar Enerji Santrali, artık elektrik üretmeye hazır. 32.5 MW kurulu güce sahip ilk 13 rüzgar türbini ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Bu, Rosatom tarafından seçilen teknolojinin çalışabilirliğini ve tüm rüzgâr türbini sistemlerinin çalışmaya hazır olduğunu doğruladı.

İlk aşamanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, ‘yeşil kare' konseptinin uygulanmasında, yani Rosatom tarafından düşük karbonlu enerji projelerinin geliştirilmesinde önemli bir dönem oldu. Yeni rüzgar enerji santralinde bir dizi yenilikçi teknoloji kullanıyor ve onların büyük çapta kullanımı ise ilk kez Rusya'da başladı.

Adygea Rüzgar Enerji Santralinin inşası Rosatom'un rüzgar enerjisi projelerinin uygulanmasının tüm yelpazesinde, yeni yetkinlikler kazanmasına ve gelecek vaat eden düşük karbonlu enerji segmentinde gelişme için gerekli zemini oluşturmasına izin veriyor.

Rosatom Devlet Kuruluşunun, Rüzgar Enerjisi Birimi NovaWind A.Ş. Genel Müdürü Alexander Korchagin, “Kalıcı işletme izinlerinin alınması ve tesisin toptan elektrik piyasasına çıkartılması için daha çok çalışması gerekiyor. İkinci ve üçüncü aşamalarla ilgili faaliyetlerin 2020 yılı Ocak ayında başlaması planlanıyor” dedi.