Rus ve Ukraynalılar çevre duyarlılıklarıyla örnek oluyor

Özellikle Rusya ve Ukrayna'da yaşanan savaş sonrası yoğun şekilde Türkiye'ye gelen ve Mersin'in merkez ilçe Mezitli ilçesinde de yaşamayı tercih eden 2 ülkeye mensup misafirler, çevre duyarlılığıyla da örnek oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la bir araya gelerek işbirliği konusundan fikir alışveriş yapan Rusça Konuşan Topluluklar adı altında kendi aralarında örgütlenerek işbirliğinin ilk ayağı olan sahil temizliği yaptı. Soli bölgesi sahil kesiminde gönüllü olarak yapılan temizliğe farklı milletlerden çok sayıda Rusça Konuşan Topluluk üyesi katıldı. Sahil temizliğine Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün de destek vererek ulaşım, eldiven, tırmık, çöp poşeti gibi destekte bulundu.

Havanın da güzel olmasıyla birlikte sahil temizliğine çocuklarıyla birlikte katılan gönüllüler güzel bir gün geçirdi. Sahili kullanan diğer vatandaşların bakışları altında gönüllülerin temizlik yapması renkli görüntülerin de ortaya çıkmasını sağladı. Gönüllüler, çevrede bulunan vatandaşlara da çağrı yaparak ortak kullandıkları sahillerin temiz tutulmasını istedi.

Rusça Konuşan Topluluklar üyesi vatandaşların duyarlılığının örnek alınması gerektiğinin altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Daha birkaç gün önce ziyaretime gelerek yapmak istedikleri sosyal projeleri anlattılar. Biz de kendilerine destekte bulunacağımızı söylemiştik. Aradan birkaç gün geçmişken hemen kolları sıvadılar ve sahillerimizde gönüllü olarak temizlik yaptılar. Kendilerine gösterdikleri bu duyarlılık için teşekkür ederim. Keşke kentimizde yaşayan herkes bu grup kadar duyarlı olsa ve özellikle çevrenin temiz tutulması konusunda hassas davransa. Bu girişimin örnek olmasını diliyorum. Umuyorum ki bu duyarlı hareket büyüyerek sahili kullanan, kentte birlikte yaşadığımız herkese dalga dalga yayılır. Bundan sonraki süreçte de Rusça Konuşan Topluluklar mensuplarıyla işbirliğine devam edeceğiz” dedi.