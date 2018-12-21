Rus veteriner hekimlerinden Akdeniz meyve sineği incelemesi

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi uzmanlarından oluşan bir heyet, yaş meyve sebze ihracatında yaşanan karantina sorunlarıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Adana, Hatay ve Mersin'de ziyaret gerçekleştirdi.

Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıl Rusya'ya yapılan narenciye ihracatında ortaya çıkan Akdeniz meyve sineği sorununun çözülmesi için ortak hareket etmek, yapılan narenciye sevkiyatlarını birebir takip ederek Rusya limanlarında yapılan denetimler sonucu iade edilen ürün miktarını en aza çekmek amacı ile Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi uzmanlarından oluşan bir heyet, Adana, Hatay ve Mersin'de incelemelerde bulundu. Heyet uzmanları Mersin ve Adana'da Tarım ve Orman Müdürlükleri inspektörleri ile birlikte Rusya'ya gönderilmek üzere hazırlanan sevkiyatları yerinde incelediler. Firmalarda, paketleme tesislerinde, bahçelerde ve nakliyat araçlarında incelemeler yaptılar.

Ziyaretin ardından düzenlenen toplantıya Rus uzmanların yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ile ilgili bakanlık temsilcileri, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü temsilcileri, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü temsilcileri ile Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin katıldı.

“Rusya ile Türkiye dost ülkeler olarak, sorunlar yaşansa bile müzakereler ile bunları çözecektir”

Rusya heyeti adına konuşan Rosselhoznadzor yetkilisi Vladimir Popovic, Rusya ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan başta bakanlık ve ihracatçı birlikleri olmak üzere herkese teşekkür etti. Yaşanan zirai karantina sorunlarının iki ülke arasındaki ticarette sorun oluşturmadan çözülmesi için bu heyeti gerçekleştirdiklerini, Rusya ile Türkiye'nin dost ülkeler olarak, sorunlar yaşansa bile müzakereler ile çözebileceklerini belirtti. Heyet, gerçekleşen narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 25-30'unu incelediklerini ve bu çalışmanın Rusya limanlarından gelen bildirimleri ve iadeleri azaltacağını umduklarını dile getirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ise önceki dönem yaşanan iklimsel ısınmadan dolayı artan Akdeniz meyve sineği popülasyonunun narenciye ihracatına zararını minimuma indirmek için çabaladıklarını ve başarılı olduklarını, bir sonraki aşamada amacın, zararlı organizmaları biyolojik ve biyoteknik yöntemlerle önlemek ve olumsuz etkilerini azaltmak olacağını belirtti.

“Niyetimiz sadece Rusya'ya değil ihracat yaptığımız tüm ülkelere kaliteli, sağlıklı ve ari ürün ulaştırmaktır”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, zirai karantina sorunlarını tüm sektör paydaşlarının çabaları ile minimuma indirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Niyetimiz sadece Rusya'ya değil ihracat yaptığımız tüm ülkelere kaliteli, sağlıklı ve ari ürün ulaştırmaktır. Bu prensibimiz için birlik olarak var gücümüzle çabalamaktayız" dedi.