Rusların gözdesi Mersin'de seçim sonrası konutlara talep arttı

Son yıllarda Ruslar başta olmak üzere birçok yabancının gözdesi haline gelen turizm, tarım ve sanayi şehri Mersin'de seçim öncesinde yaşanan belirsizliğin geçmesinin ardından konutta talep yoğunlaşmaya başladı. Özellikle son bir yıldır 150 bini aşkın nüfuslu Erdemli ilçesine yönelen Ruslar başta olmak üzere birçok yabancının 1+1 ile 2+1 daireleri tercih ettiği öğrenildi. Dairelerin ise 1 milyon 300 bin liradan başlayarak 2,5 milyon liraya kadar satıldığı belirtildi.

Türkiye'nin her alanda üretim ve turizm şehirlerinden Mersin'e yabancıların ilgisi artmaya devam ediyor. Daha önce Silifke ilçesine yoğun bir rağbet gösteren Rusların ise son bir yıldır Erdemli'ye yönelmesi dikkat çekti. Özellikle ilçede sahil kenarları olmak üzere 1+1 ile 2+1 daireler 1 milyon 300 bin liradan başlayarak 2,5 milyona kadar alıcı bulmaya başladı. 20 bin kişiye yapımı sırasında istihdam sağlayan çok sayıda Rus'un da çalıştığı nükleer santralin de Mersin'de olması bölge için ayrı bir avantaj oluşturdu. Birçok inşaatın devam ettiği sürekli yeni konutların yapıldığı 152 bin nüfusa sahip olan ilçede emlak ve gayrimenkul işleri de arttı. Gayrimenkul satışı yapan firmalar, seçim öncesindeki durgunluğun seçimlerin tamamlanması ile tekrar başladığını kaydetti. Özellikle Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden de taleplerin geldiği ifade edildi.

"En çok Rusya ve Ukrayna'dan talep alıyoruz"

Özellikle yabancıların son yıllarda Mersin'i çok sevdiğini belirten gayrimenkul ve inşaat sektörü ile uğraşan Oğuzhan Yeter, "Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerden talep alıyoruz. En çok ise Rusya ve Ukrayna'dan talep alıyoruz. Satışlar da iyi bizler memnunuz. Ruslar bölgemizi çok sevdi. İstanbul ve Antalya'ya göre de fiyat kıyaslaması yaptılar. Fiyatlar burada daha uygun. Bir milyon 300-400-500 bin TL'den başlayan rakamlarla yazlık alma imkanları oluyor. Bundan herkes memnun kalıyor" dedi.

Özellikle Erdemli'nin tercih sebebinin yılın 300 günü güneş alan bir bölge olduğunu aktaran Yeter, "Sahilimiz, tarihi ve gezilecek yerlerimiz fazla. Erdemli insanı da sıcakkanlı. Bir de fiyat olarak İstanbul ile Antalya arasında kıyaslandığı için bizim bölge daha uygun. Bunlar Mersin'in tercih edilme sebebidir" ifadelerini kullandı.

Seçimden sonra tekrar hareketlenme başladı

Gayrimenkul danışmanlarından Müjde Harun ise, "Fiyatlar geçmiş yıllara oranla biraz artış gösterdi. Bunun sebebi de yabancıların taleplerinin artması. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan fazla talep geliyor. Yabancı yatırımcı seçim dönemini bekledi. Seçim sonrasında tekrar bir hareketlenme başladı" diye konuştu.

8 ay önce Rusya'dan Türkiye'ye gelerek tamamen yerleşen Ramil Khamidullin de, "Rusya'dan gelenler Mersin'in denizini çok seviyor. Bir de fiyat olarak Antalya'dan daha uygun olduğu için Mersin'e ve Erdemli'ye geliyorlar. Ben de 8 aydır buradayım Türkçeyi de öğrendim" şeklinde konuştu.