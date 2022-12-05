Rusların talebi arttı, konut fiyatları İstanbul'la yarışıyor

Mersin'in özellikle turizm ve tarım ilçelerinden ilk sırada yer alan Erdemli'ye Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen yabancıların ev almaya başlamasıyla bu yıl fiyat artışı Türkiye ortalamasını geçti. İlçede başta sahile yakın noktada bulunan 1+1 ile 2+1 daireler 1 milyon liradan başlayarak 2 milyon liraya kadar, 3+1 ve 4+1 daireler ise 2 ile 5 milyon lira arasında satışa sunuluyor.

Yeni havalimanının sona yaklaştığı ve 20 bin kişiye yapımı sırasında istihdam sağlayan nükleer santralin de Mersin'e yapılıyor olması kente ilgiyi arttırdı. Her türlü tarım ve sanayi alanında üretimin yanı sıra turizmin de olduğu şehirde bu sene Erdemli ilçesinde yabancıların talebi çoğaldı. Özellikle ilçede sahil kenarları olmak üzere 1+1 ile 2+1 daireler 1 milyon liradan başlayarak 2 milyona kadar, 3+1 ve 4+1 daireler 2 ile 5 milyon lira arasında satışa çıktı. İlçede villa fiyatları ise 8 milyon liradan başlayarak konum ve özelliklerine göre 50 milyon liraya kadar çıkıyor. Ruslar başta olmak üzere birçok ülkeden gelen turistlerin emlakçılarla görüşerek beğendikleri daireli almaya çalıştığı ifade edildi.

"Ruslar burayı çok seviyor, ev fiyatları İstanbul'la yarışıyor"

Rusya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşen ve vatandaşlık alan emlak firması işletmecisi Yuliya Kaygusuz, "12 yıldır burada yaşıyorum, 4 yıldır da bu işleri yapıyorum. Burası çok güzel, Ruslar burayı çok seviyor. Plaj bölgeye çok yakın, sıcak ve güzel bir ülke, kahve, yemekler. Tabii ki ev fiyatları Rusya'ya göre uygun. Ancak İstanbul ile Erdemli de ev fiyatlarında şu an yarışıyor, çünkü bizim bölge daha ilgi çekiyor, onun için fiyatlar çok yükseldi. En çok gelenler başta Rusça konuşan ülkeler; Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan bütün ülkeler buraya geliyor şu an. Biz son 4 yıldır bu işi yapıyoruz ama en yüksek satışımız en son yıl. 750 aileyi ev sahibi yaptık" dedi.

"Bu sene en fazla talebi aldık"

İstanbul ile Mersin'de ev fiyatlarının yarıştığına değinen emlak danışmanı Emre Kaygusuz ise, "Neden İstanbul ile Mersin, bu fiyatlarla yarışıyor? Çünkü Mersin aşırı bir gelişim sağladı, ticaret merkezi haline gelmeye başladı, çok turist alan bir bölge olmaya başladı, havalimanının yapılması, limanın olması, onun haricinde nükleer santralin yapılıyor olması. Almanya'dan, Rusya'dan, Kazakistan'dan ve Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinden birçok insan taleple buraya gelmeye başladı. Kesinlikle bu sene diğer senelere göre en fazla talebi yaşadık, son 4 yıla baktığımız zaman 700 ila 750 yabancı aileyi ev sahibi yaptık" diye konuştu.

"İnternetten Türkiye ile tanıştım buraya geldim Türkiye ucuz"

Rusya'dan gelerek Erdemli'den ev alan Alexsandr Şigayev de, "Şu an için oturum iznim var, Türk vatandaşı da olmak istiyorum. İnternetten Türkiye ile tanıştım, buraya geldim, burayı çok seviyorum. Bir daire satın aldım, Mersin bölgesine çok hayranım. Oturum izni aldım, vatandaşlık da almak istiyorum. Yiyecek içecek anlamında burası iki kere daha ucuz. Teknik anlamda elektronik ürünlerde hemen hemen aynı. Daire fiyatlarında ise burası Rusya'ya göre daha uygun" ifadelerini kullandı.