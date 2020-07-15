MERSİN (İHA) – 1990'lı yılların başı ile 2000'li yılların başında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yapan, 2014'te vefat eden Mersinli Bakanı Rüştü Kazım Yücelen adına aile üyeleri tarafından Anamur ilçesine Mesleki Eğitim Merkezi yapılacak. ‘Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi' protokolü, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Yücelen ailesi arasında imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Milli Eğitim Müdür Vekili Baykal Başdemir, Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ile hayırsever iş insanı Dr. Ali Yücelen ile Yücelen Grup yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Su, geçmişte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yapmış merhum Rüştü Kazım Yücelen adına bir eğitim hizmeti yapılacak olmasından dolayı aile üyelerine teşekkür etti. Bu eğitim kurumunda hem merhum bakan Rüştü Kazım Yücelen'in adının yaşatılacağını hem de oradan yetişecek öğrencilerin ülkenin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Vali Su, “İnşallah burada güzel öğrenciler yetişecek. Ülkemize faydalı işler yapacak. Çok güzel bir şey düşünmüşsünüz” dedi.

Su, böylesine anlamlı bir bağışın hem Mersin'e hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever iş insanı Dr. Ali Yücelen ise devlet adamlarının bu konudaki teşviklerinin kendilerini daha da yüreklendirdiğini kaydederek, eğitim merkezi projesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yücelen, “Çalışmak zorunda olan kız çocuklarımızın da haftada iki gün okula giderek lise diploması alması sağlanacak. İnşallah Allah bizlere nasip eder de onların üniversite hayatlarında ellerinden tutabiliriz, destek olmaya gayret ederiz diye, kardeşlerimizle böyle bir karar verdik. Valim sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah bitirmeyi ve ikincisine başlamayı nasip etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi' Protokolü imzalandı.

Hayırsever Yücelen ailesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanan arazide kurulması planlanan mesleki eğitim merkezinin 2 bin 875 metrekare arazi üzerine yapılacağı, 16 prefabrik derslik bulunacak merkezin Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinden de öğrenci alacağı kaydedildi.