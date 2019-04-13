Rüştü Kazım Yücelen Resim, Şiir ve Öykü Yarışması'nın ödülleri sahiplerini arıyor

Anamurlu İçişleri, Devlet ve Sanayi eski Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in anısına 6'ncısı düzenlenen resim, şiir ve öykü yarışmasının ödül töreni 27 Nisan'da Anamur'daki Rüştü Kazım Yücelen İlkokul-Ortaokulu'nda gerçekleşecek. Yücelen Grup tarafından organize edilen yarışmanın ödüllerinin sahiplerini bulacağı tören, bir şenlik havasında geçecek.

Mersinli çocukların çeşitli sanat dallarındaki yeteneklerinin keşfedilmesine ve küçük yaşta sanata yönelmelerine katkı sağlayan Rüştü Kazım Yücelen Resim, Şiir ve Öykü Yarışması'nın ödül töreninde Ankaralı müzik grubu Mavi Köprü sahne alacak. Anamur Minikler Halk Oyunu Ekibi'nin bir gösteri sunacağı tören, resim sergisi açılışıyla sona erecek.

Yarışmanın teması “Şefkat ve Merhamet”

2014 yılından bu yana Mersin ili genelinde düzenlenen Rüştü Kazım Yücelen Resim, Şiir ve Öykü Yarışması, bu sene “Şefkat ve Merhamet” temasıyla gerçekleştiriliyor. Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin resim, şiir ve öyküleriyle katılabildiği yarışmanın başvuruları 15 Nisan'a kadar devam edecek. Yarışmada dereceye girenlere bisiklet, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, telefon, akıllı saat ve e-kitap okuyucu armağan edilecek. Resim kategorisinde ödüle değer görülen eserlerin yanı sıra 20 öğrencinin resmi ise sergilenmeye hak kazanacak.

“Bir ülke bilim, spor ve sanatla kalkınır”

Ödül törenine tüm Mersinlilerin davetli olduğunu ifade eden Yücelen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen, “Çocuklarımızın resim, şiir, öykü gibi sanat dallarında ortaya koyacakları eserlerle kendilerini ifade etmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Yarışma vesilesiyle onları teşvik edebilirsek ve gelecek yıllarda memleketimizden sanatçılar yetişmesine katkıda bulunabilirsek bu bizler için en büyük kazanç ve gurur kaynağı olacaktır. Bir ülke bilim, sanat ve spor alanlarında ne kadar gelişirse o kadar kalkınır” diye konuştu.