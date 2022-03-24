Rusya Sağlık Bakanlığı, Rusatom Healthcare'e radyofarmasötik ilaç için tescil sertifikası verdi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un tıp alanında faaliyet gösteren birimi Rusatom Healthcare A.Ş'nin bir parçası olan Yüksek Teknoloji Teşhis Merkezi Ltd.Şti., Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan radyofarmasötik ilaç 'Florodeoksiglukoz 18-F' için tescil sertifikası aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, her yıl tespit edilen kanser vakası sayısı artıyor. 2020'de dünyada 19,3 milyon, Rusya'da 591 bin vaka tespit edildi. Radyofarmasötik maddeler kullanılarak koyulan teşhis, dünya çapında on milyonlarca hastalığın daha erken aşamada tespit edilmesini ve tedaviye zamanında başlanmasını sağlıyor.

Florodeoksiglukoz çözeltisi, kötü huylu neoplazmaların erken teşhisi, kötü huylu tümörlerin ayırıcı tanısı, bu tümörlere yönelik tedavinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla Pozitron Emisyon Tomografisi'nde (PET) bir tanı aracı olarak damar içi uygulanması için tasarlandı. İlacın, 109 dakikalık kısa bir yarı ömrü bulunuyor ve vücuttan birkaç saat içinde tamamen atılıyor.

Yüksek Teknoloji Teşhis Merkezi Ltd.Şti., radyofarmasötik ilaç üretimi için Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından lisans almış bir şirket olma özelliği taşıyor. Rus yapımı bir SS-18/9M siklotron ile donatılan üretim tesisi, 2014 yılından beri faaliyet gösteriyor. Yüksek Teknoloji Teşhis Merkezi Ltd.Şti tarafından 'Florodeoksiglukoz, 18-F' ilacı için tescil sertifikasının alınması, Moskova ve Moskova bölgesindeki sağlık merkezlerinin ilaç ihtiyacını tamamen karşılayacak.

Rusatom Healthcare birimi günümüzde, Rosatom alt birimleri tarafından 180 Rus sağlık merkezi için üretilen çok çeşitli radyofarmasötik ve tıbbi ürünleri tedarik ediyor.

Rusatom Healthcare A.Ş.'nin Genel Müdürü Natalya Komarova, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Tıbbi teknolojilerin kapsamlı olarak geliştirilmesi, nüfusun yaş ortalamasının yükselmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde devlete katkıda bulunan Rusatom Healthcare için, vatandaşlarımızın modern radyonüklid teşhis ve tedavi yöntemlerine erişiminin olması son derece önemlidir. 'Florodeoksiglukoz 18-F' için tescil sertifikasının alınması, binlerce Rus'un hastalığının teşhis edilmesi ve hastalığın başarılı şekilde tedavisine zamanında başlamasını sağlayacak.”

Rusatom Healthcare bölümü, üretilen radyofarmasötik ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Rusatom Healthcare A.Ş., geçen yıl Rusya Federal Özerk Kurumu Glavgosexpertiza'dan, kimyager L. Ya. Karpova adını taşıyan NIFKhI A.Ş.'de tıbbi amaçlar için izotop ürünlerin modern farmasötik üretim tasarımı, hesap belgeleri ve tesisin mühendislik araştırmalarının sonuçları için olumlu rapor aldı. 2025 yılında, Rusya'da uluslararası GMP (iyi üretim uygulamaları) standartlarına uygun radyofarmasötik madde üretimi için tesis kurulacak. Tesisin kurulmasıyla Rosatom, Rusya'nın radyofarmasötik piyasasındaki konumunu değiştirmeyi planlıyor. Yani Obninsk kentindeki üretim, radyofarmasötik alanında önde gelen üretimlerden biri haline gelecek.

Ayrıca, Rusatom Healthcare birimi, radyasyon ve brakiterapi için tıbbi ekipman da üretiyor. Rusatom Healthcare, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde nükleer tıp merkezlerinin inşası için projeler yürütüyor ve tıbbi cihazların çalışır hale gelmesi ve sterilizasyonu için çok işlevli merkez zinciri kuruyor.