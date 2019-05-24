Rusya ve Vietnam arasında Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi anlaşması

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ile Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin kurulması için anlaşma imzaladı.

İşbirliği anlaşması, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev ve Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc'un huzurunda Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanı Chu Ngoc Anh tarafından imzalandı. Rus ve Vietnamlı uzmanlar tarafından daha önce ön gereksinimlerin belirlenmesi, en uygun yerin seçilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda çalışma yürütülmüştü. Projenin ön fizibilite çalışmasının 2018 yılı Kasım ayındaki onayı dikkate alındığında, imzalanan anlaşma Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin Vietnam'da inşası için atılacak sonraki adımları içeriyor.

Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (NBTM) inşası konusundaki anlaşma, 2011 yılı Kasım ayında imzalandı. 2017 yılının Haziran ayında Vietnam'daki Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasının yapılması üzere bir mutabakat imzalandı. 2017-2019 yılındaki bir dizi istişare sırasında taraflar, 15 MW'a kadar termal kapasiteye sahip çok amaçlı bir VVR araştırma reaktöründen oluşan NBTM'nin yanı sıra, güvenliğin sağlanması için araştırma laboratuvarları ve mühendislik altyapısından oluşan bir yapılandırmayı belirledi. 2018 yılı Eylül ayında Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyn Phu Trng'un Rusya Federasyonuna ziyareti çerçevesinde personel eğitimi ve Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni inşa etme projesi ile ilgili olumlu kamuoyu oluşturma konusunda işbirliğine yönelik iki anlaşma daha imzaladı.