İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rüzgarda ağaçlar yıkıldı, yıkılma riski olanlar budandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar dolayısıyla bazı ağaçlar devrilirken, itfaiyenin müdahalesiyle devrilme riski bulunan bazı ağaçlar da budandı.


İlçe merkezindeki kapalı pazar yerinde okaliptüs ağaçlarından biri kuvvetli rüzgara dayanamayıp devrildi. Halk pazarı yerinin prefabrik lavabosunun kapısı önüne devrilen ağacı fark eden bir kadın, ağacın üzerine düşmesine ramak kala kurtuldu. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağacı motorlu testere ile kesti.


Pazar esnaflarından Kalender Tüer, bağrışmalar sonucu kadının son anda üzerine gelen ağaçtan kurtulduğunu belirtti. Tüer, "Rüzgarda lavabonun yanındaki okaliptüs ağacı aniden yıkıldı. Bağrışmaları duyan kadın üzerine gelen ağacı fark etti. Kadın kıl payı kurtuldu" dedi.


İlçe merkezinde cadde kenarlarında devrilme riski bulunan ağaçlar da itfaiye ekiplerinin yardımı ile budandı. Budama esnasında cadde trafiğe kapatıldı, polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.