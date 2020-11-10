Sabri Tekli: "Elvan'ın ülkemize ve Mersin'e faydalı olacağı inancındayız"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın, Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesini değerlendiren Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, "Bakanımızın ülkemize ve kentimize fayda sağlayacağına inancımız tamdır" dedi.

Tekli, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı tebrik etti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tekli, "Bakanımız Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesi kentimiz adına oldukça önemli bir gelişme. Bugüne kadar Mersin için verdiği mücadele ile gelecekte yapacaklarının müjdecisi olan Lütfi Elvan'ın, hem ülkemize hem de Mersin'e fayda sağlayacağı inancındayız. Kendisine MTOSB Yönetim Kurulumuz ve tüm sanayicilerimiz adına yeni görevinde başarılar diliyorum. Kentimiz için yapacağımız çalışmalarda her daim fikir ve öngörülerine değer verdiğimiz bakanımızın bundan sonra da Mersin adına bizlerle omuz omuza mücadele edeceğinden kuşkumuz yoktur" diye konuştu.