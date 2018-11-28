Sabri Tekli: "İhracat Türkiye'nin belkemiği"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında, OSB'lerin ülke ekonomisine katkısını ve ihracatını artırmak amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından imzalanan protokol ile OSBÜK ve TİM, ihracatı geliştirmeden ürün yerlileştirmeye, yurt içi ve yurt dışında ortak organizasyonlar düzenlemeden bilgi paylaşımına değin pek çok alanda ortak çalışmalar yapacak. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan OSBÜK Yönetim Kurulu üyesi ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, "OSBÜK ve TİM arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre, taraflar ihracatı geliştirme, yatırımı güçlendirme alanında işletmelerinin desteklenmesi için işbirliği geliştirecek. TİM ve OSBÜK'ün projeleri ve muhtemel işbirliği alanlarında bilgi alışverişi yapılacak. TİM ve OSBÜK ortaklığında yurtiçi ve yurtdışında muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla işbirlikleri geliştirilecek. Sanayi bölgeleri ve ürün yerlileştirme alanındaki projelerin uygulanması durumunda karşılıklı metodolojik destek sağlanarak, ekonomik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılacak. İhracat ülkemizin belkemiğidir. İhracatın nitelikli hale getirilmesi yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminden geçiyor. Bu anlamda da TİM ile yapılan bu anlaşma büyük önem taşıyor" dedi.