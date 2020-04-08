Sabri Tekli'den üretime devam eden sanayicilere teşekkür

MTOSB Başkanı Tekli, yaptığı açıklamada, 226 sanayi parselinde 20 bin kişi ile üretime devam ettiklerini belirtti. Tekli, “Mersin sanayisinin gelişim gösterdiği bir dönemde, 3. Organize Sanayi Bölgemizin alt yapı çalışmalarının sonuna gelip tüm parsellerimizi yeni yatırımcılarımıza tahsis ettiğimiz günlerde karşımıza çıkan Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi Mersin'de de işleyişe olumsuz etkisini gösterdi. Covid-19 salgınının ülkemizde ilk görüldüğü günden itibaren üst düzey önlemler alarak üretmeye devam ettik. ‘Tedbir al, çalışanını koru, üretmeye devam et' sloganı ile istihdama ve ülkemizin ihracatına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Salgını işletmelerimize, organize sanayi bölgemize bulaştırmamak, yayılmasını önlemek için üst düzey önlemler aldık” dedi.

“Devletimizin talimatlarını yakından takip ediyoruz”

Covid-19 salgını ile mücadele noktasında Mersin Valiliği başta olmak üzere devletin tüm kademelerinin yayınladığı genelge ve uyarılara harfiyen uyulduğunu da ifade eden Başkan Tekli, “Salgının yayılmasını önlemek adına devletimiz tarafından alınan tüm tedbirleri yakından takip ederek uygulamaya koyuyoruz. Firmalarımız kendi bünyelerinde farklı tedbirler alsa da bizler de MTOSB Bölge Müdürlüğünün denetiminde tüm kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Mersin Valimiz Ali İhsan Su başkanlığında kurulan Mersin İl Pandemi Koordinasyon Kurulundaki tüm üyelere de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Mersin İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, aldığı önemli tedbirler ile salgının kentimizde yayılmasının önüne geçerek, halkımızın sağlığını korumuştur. Bu anlamda Mersin İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun kararlarını da yakından takip ediyor ve alınan kararları ivedilikle uyguluyoruz” diye konuştu.

“Sanayicilerimize şükran borçluyuz”

“Ülkemizin geçirdiği tüm zorlu sınavlarda olduğu gibi bu zorlu sınavda da sükuneti, tedbiri elden bırakmadan üretmeye devam eden tüm sanayicilerimize şükran borçluyuz” diyen Tekli, şöyle devam etti:

“Covid-19 virüsüne rağmen tüm tedbirlerini alarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu zorlu süreçten de tedbiri elden bırakmadan, üreterek hep birlikte çıkacağız. Tüm Türkiye el ele vererek aşamayacağımız bir sıkıntı yok. Şunu bilmeliyiz ki, bu zor günleri de kısa bir süreç içerinde aşıp normal hayatımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.”