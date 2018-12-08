Sağlamçelik'ten karma sergi

Mersin'de yaşayan ve basma desinatörlüğünden emekli olan Yaşar Sağlamçelik, hobi olarak başladığı ressamlıkta ilk sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi'nde açtı.

Tablolarda genellikle insan unsunu işlenen ve kumaş detaylarının vurgulandığı 27 eserle birlikte ilk sergisini açan Sağlamçelik, "İçimden geldiği gibi çizdim hep. Hatta kendi özgünlüğümü kaybetmemek için, ünlü ve büyük sanatçıların eserlerini de çok fazla incelemedim" dedi.

Sergide eleştiriye açık olduğunu kaydeden Sağlamçelik, "Eleştiri iyi olunca zaten mutlu olurum. Kötü olursa da kendimi geliştirmek için bir fırsat olarak görüyorum. Bu işi yapmak için sabra ihtiyacınız var. Benim bir tabloyu yapmak haftalarımı alabiliyor. Ama sanatın içinde olmayı seviyorum" ifadelerini kaydetti. Sağlamçelik, çalışma hayatı boyunca karakalem ve yağlı boya resimler yaptığını da kaydetti.

Serginin 31 Aralık tarihine kadar açık olacağı bildirildi.