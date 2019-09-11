Sağlık Bakan Yardımcısından Bahçacı'ya plaket

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'ya, sahada yapılan değerlendirmelerde en çok katkıyı sunan il müdürü olmasından dolayı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven tarafından plaket verildi.

Bahçacı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen ve 2 gün süren 'Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven başkanlığında düzenlenen toplantıya, 81 ilde görevli sağlık kalite değerlendiricileri ve sağlık idarecileri katıldı.

Toplantı sonrasında bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Güven, 2 gün süren toplantıda birçok önemli konuyu masaya yatırdıklarını, çözüm yollarını ve önerileri değerlendirdiklerini belirtti. 2003 yılından itibaren 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' ile birlikte Türkiye'de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli iyileşmelerin olduğunu ifade eden Güven, "Sağlık Bakanlığı olarak hasta odaklı sağlık hizmetini amaç edinerek küresel değişime öncülük eden bir Türkiye hedefi ortaya koyduk. Sağlıkta kalite alanında yaptığımız çalışmalar ile tüm sağlık kuruluşlarımızın uluslararası düzeyde, hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini esas alan, sürdürülebilir, kaliteli ve hakkaniyetli sağlık hizmeti sunmalarını amaçladık. Bu çerçevede bakanlığımız, sağlıkta kalite standartlarını hazırlayarak kamu, özel tüm sağlık kuruluşlarının kalite standartlarına uyum düzeylerini değerlendirdik ve değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından 'Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri Bilgilendirme Toplantısı'na katılarak sahada yapılan değerlendirmelerde en çok katkıyı sunan il müdürü olan, Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'ya, Prof.Dr. Muhammet Güven tarafından plaket verildi.