İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarına limonlu, alkışlı moral

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Erdemli Ziraat Odası, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına limon ikram etti, alkışlarla moral verdi.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Ziraat Odası, devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına limon ikram etti, alkışlarla moral verdi.


Ziraat odası yönetimi sağlık çalışanlarına destek olmak, narenciyenin bağışıklık sistemine olan faydalarına dikkat çekmek için hastanede limon dağıttı.


Hastane girişine oda yönetimi tarafından getirilen kasalar içindeki limon, Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker'e alkışlarla teslim edildi. Eker, limon ikramı ve alkışlı moral için oda yönetimine teşekkür etti.


Fedakar sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Sağlık çalışanlarımıza destek olmak, limonun faydalarına dikkat çekmek amacıyla sağlık çalışanlarımıza limon hediye etik. Umarız bu korona virüs bir an önce ülkemizden ve dünyadan gider" dedi.


Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin ise, "Bugün bölgemizin ürünü olan limonu Erdemli Devlet Hastanesi çalışanlarına armağan ettik. Limon iyi bir C vitamini kaynağı, iyi bir antioksidan. Şifa olması dileğiyle limonumuzu Başhekim Dr. Erman Eker ve tüm sağlık çalışanlarımıza hediye ettik" diye konuştu.


Ziraat odası yönetimi, sağlık çalışanlarına hastane girişinde alkışlarla moral verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.