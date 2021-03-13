Sağlık çalışanlarından Başkan Seçer plaket

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, desteklerinden ötürü sağlık çalışanları tarafından plaket verildi.

Mersin Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde plaket töreni düzenledi. Törene, Mersin'de korona virüs ile mücadelede yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının yakınları da katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende korona virüs ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları adına yakınlarına da plaket verildi. Doktor Serpil Şahin'in eşi Sonar Şahin'e, Dr. Turgut Erkutlu'nun yakını Korhan Erkutlu'ya, Diş Hekimi Murat Pazarbaşı'nın yakını Perihan Saydam Pazarbaşı'ya ve Dr. Nezih Aydoğan'ın ablası Nesrin Hallaç'a plaketlerini Başkan Seçer takdim etti.

“Bizlerin yaptıkları, sizlerin yaptıklarının yanında konu edilmeyecek kadar küçük”

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, salgın sürecinin başından beri özveriyle çalışan ve canlarını feda eden sağlık çalışanları için bir araya geldiklerini belirterek, “Burada başkalarının hayatı uğruna kendi canlarını feda eden sağlık çalışanlarımızı anmak için bir araya geldik. Kurum olarak yapılanları bir lütuf olarak değerlendirmek istemem, değerlendirilmesini de istemem. Bizlerin yaptıkları, sizlerin yaptıklarının yanında hiç konu edilmeyecek kadar küçük şeyler” dedi.

“İyi ki sizler varsınız. Sizler çok kutsal insanlarsınız”

Başkan Seçer, salgın sürecinde kendi sağlıklarını hiçe sayarak toplum sağlığı için canla başla çalışan sağlık çalışanlarına müteşekkir olduklarını ifade ederek, “Tüm sağlık çalışanları bu zorlu süreçte insanüstü bir gayret sarf ettiler. Canları pahasına, ailelerini, çocuklarını, eşlerini, sevdiklerini görmeme pahasına, onlardan uzak kalma pahasına toplum sağlığı için, insan sağlığı için var güçleri ile mücadele ettiler ve etmeye de devam ediyorlar. İyi ki sizler varsınız. Sizler çok kutsal insanlarsınız, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Hepinize Mersin'de yaptığınız hizmetler için tüm hemşerilerim adına şükranlarımı iletmek isterim. Sizlere müteşekkiriz. Kentimiz adına sizlerle her zaman işbirliği yapmaya hazırız. Sizlerin yaptığı değerli çabada biz de sizlerle beraber kol kola güç birliği yaparak vatandaşlarımıza hizmet etmek için her zaman da var olacağız” diye konuştu.

Törende, Başkan Seçer'in yanı sıra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a da plaket verildi.