Sağlık çalışanlarından kan bağışı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu. 4 gün boyunca sürecek kan bağışında, bin 500'ün üzerinde kan bağışı alınması bekleniyor. İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'da ilk kanı vererek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

'Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanları Hayat Kurtarıyor' Projesi kapsamında başlatılan kan bağışı kampanyası, 4 gün sürecek. Bugün başlayan kampanya sonunda bin 500'ün üzerinde kan bağışı alınması bekleniyor. İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'da ilk kanı vererek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Kan bağışı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçacı, kan bağışının hayat kurtardığını söyledi. Herkesi kan bağışında bulunmaya çağıran Bahçacı, "Kan vücutta oksijeni, besin maddelerini, hormonları, vitaminleri ve antikorları dokulara taşıyan ve oluşan karbondioksit ve atık maddelerini vücuttan uzaklaştıran yaşamsal sıvıdır. Şu an itibarı ile kanın tek kaynağı insandır. Acil durumlarda, ameliyatlarda ve kanamalı hastalarda kan takviyesi hayati önem taşır. Böyle bir durum her an her insanın yaşayabileceği bir durumdur. Bu yüzden kan bağışında bulunmak hem sağlık açısından hem de insani açıdan çok önemlidir. Müdürlüğümüz, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türk Kızılay'ı Mersin Şubesi işbirliği ile 4 gün sürecek bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında oluşturulan 10 adet kan alma birimi 09.00-17.00 saatleri arasında bağışları kabul edecek. Kampanyanın amacı kan bağışının önemine dikkat çekerek kan vermesinin önünde bir engel bulunmayan hastane çalışanlarının kan bağışında bulunmalarını sağlamak" dedi.

Kızılay'ın kan bağışını teşvik etmek için bağışçı uygulaması başlattığını kaydeden Bahçacı, "Bir kurumdan yapılan 500 bağışa bronz madalya, bin bağışa gümüş madalya ve bin 500 bağışa altın madalya verilmekte. Bu 4 günlük sürede bizim amacımız altın madalya almak. Hedefimize ulaştığımız takdirde, Mersin'de kurumsal anlamda altın madalya alan ilk kurum olacağız. Birçok alanda öncü olan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kan bağışı alanında da, ülke genelinde hizmet veren şehir hastanelerine örnek olmasını istiyoruz.Kan bağışı birimlerimizin yanında kurduğumuz doku-organ bağışı stantlarımızda kan bağışında bulunan bağışçılarımıza, doku-organ bağışı hakkında bilgi vererek bağışçı olmaları için teşvik edileceğiz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz 74 bin ünite kan almak"

Kızılay Mersin Kan Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı, 2019 yılı hedeflerinin 74 bin ünite kan almak olduğunu söyledi. Hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirten Özcanlı, "Şu an o hedef doğrultusunda gidiyoruz. Mersin'imizde hem kamu kurum ve kuruluşları hem halk ekipleriyle birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Mersin Şehir Hastanesi çalışanları hayat kurtarıyor projesidir. 4 gün boyunca burada hastanemizde tüm çalışanlar, hasta yakınlarıyla birlikte bin 500'ün üzerinde bir kan bağışı almak. Bunun gibi kamu kurumlarımızdan kan bağışı alıyoruz" diye konuştu.

"Düzenli beyaz kan bağışçısına ihtiyacımız var"

Kızılay'ın sadece kırmızı kan bağışı almadığını kaydeden Özcanlı, "Bunun yanında halk dilinde beyaz kan dediğimiz trombosit de alıyoruz. Buda lösemi ve kanser hastaları için çok önemli. Bunun için düzenli kan bağışçılarımızın kan merkezimizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Çünkü bu kanın depolanma süresi 4 gün olduğu için hastalarımızı sıkıntı çekmemesi adına düzenli olarak beyaz kan bağışçısına ihtiyacımız var. Kızılay'ın yürüttüğü diğer bir görev ise kök hücre projesi. Bu çok önemli bir proje. Bu son 4 yıldır başarıyla yürütülen bir proje. Halkımızın hem ulusal medyada da hem sosyal medyada hemde yerel medyada haberlerde bu hastaları, hasta yakınlarının çaresizliğini gördüğünde vicdanlı davranıp, Kızılay'ı ziyaret edip, bu kök hücre için bir bağışçı adayı olmak için sadece 3 tüp vererek, bağışçı havuzumuzu genişlettiler. Bunun sonucunda 4 yıldır güzel bir başarı elde ettik. Bunun devamını istiyoruz. Bu konuda da bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.