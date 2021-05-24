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Sağlık ocağı bahçesinde çıkan yangın korkuttu

Mersin’in Tarsus ilçesinde sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın panik yaşattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık ocağının bahçesinde çıkan yangın panik yaşattı.


Yangın, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde bulunan 2 Nolu Sağlık Ocağı'nın bahçesinde çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, ağaçların tutuştuğunu gördü. Ağaçları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan görevliler, itfaiyeye haber verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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