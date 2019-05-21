Sağlık ordusuna taze kan

Mersin Hızır Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olan hemşire, ebe ve sağlık bakım teknisyeni adayı 96 öğrenci, diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Yenişehir Palmira Kongre ve Balo Salonunda düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Halim Temur, 59 hemşire,19 ebe ve 18 sağlık bakım teknisyeninden oluşan 96 öğrenciyi mezun ederek, sağlık ordusuna genç eleman kazandırmanın ve okullarının üçüncü dönem mezunlarını vermenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerin hayatlarının en önemli anını yaşadığını belirten Temur, “Sağlık ordumuzun hayata hazırlanmalarında, nitelikli bir meslek sahibi olmaları için eğitim ve öğretimlerinde emeği geçen, onları Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda birer Türk genci olarak yetiştiren tüm fedakar arkadaşlarıma, öğrencilerimizin pratiklerini geliştirmelerinde uygulama alan ve hastane alan sorumlusu doktor ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından okul birincisi hemşirelik bölümü öğrencisi Mustafa Kaya okul kütüğüne ismini çaktı ve günün önemi doğrultusunda konuşma yaptı. Bayrak ve flama devir teslim töreni sonrası mezun olan öğrenciler, büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlattı.