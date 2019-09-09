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Sağlık personeli araçta ölü bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sağlık çalışanı (hemşir) araçta ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sağlık çalışanı (hemşir) araçta ölü bulundu.


Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gece 03.00 sıralarında gelen bir ihbarla olay yerine giden polis ve 112 ekipleri, park halindeki araçta bulunan Kaya Çelik'in (31) hareketsiz bir şekilde durduğunu tespit etti. 112 ekipleri yaptıkları kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan diğer bir kişinin ifadesi alınırken, Kaya Çelik'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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