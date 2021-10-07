Sağlık yöneticilerine ‘Yönetim Bazlı Kurum Kapasitesi Geliştirme Eğitimi' verildi

MERSİN (İHA) – Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma Ajansının 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ‘Sağlıkta Yönetim Bazlı Kurum Kapasitesi Geliştirme Eğitimi Projesi' çerçevesinde sağlık yöneticilerine seminer düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlıkta Yönetim Bazlı Kurum Kapasitesi Geliştirme Eğitimi, müdürlük konferans salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Nezih Orhon tarafından verilen eğitime İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz'in yanı sıra Mersin'de bulunan sağlık kurumlarında görevli sağlık yöneticileri katıldı.

Üç gün süren eğitim seminerinde, iş geliştirme, işbirliği, ekip kurulması, yalın yönetim ve verimlilik, yönetim ve liderlik, stratejik yönetim teknikleri, sinerjik yönetim konuları interaktif yöntemle ele alındı.

Eğitim seminerine ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ceviz, vatandaşların sağlık alanında daha iyi hizmet almaları adına eğitim seminerleri düzenlediklerini ifade ederek, “Mersin'de sağlık hizmet sunumu kalitesini daha yukarılara çıkarmak amacıyla yönetim kadrosunda bulunan arkadaşlarımıza bir dizi eğitim planladık. 3 gün süresince hocamızın da katkısıyla verimli bir çalışma oldu. Amacımız, vatandaşlarımızın aldıkları hizmetin kalitesini yükseltmek. Stres yönetimi konusunda çalışanlarımızı ve idarecilerimizi bilgilendirmek, bunun vatandaşlara olumlu yönde yansıması konusunda neler yapılabilir, bunun altyapısını oluşturmak" dedi.

Proje kapsamında yapılan eğitim semineri sonrasında katılımcılara sertifika verildi.