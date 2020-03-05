‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum' projesi başladı

Mezitli Belediyesi, Mezitli Kent Konseyi ve VM Medikal Park Mersin Hastanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum' sosyal sorumluluk projesi ile kadınların sağlığa erişimlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmelerini sağlamak için belli periyotlarla bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Üç kurumun işbirliğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirilen ‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum' projesinin tanıtımı VM Medical Park Mersin Hastanesi Konferans Salonu yapıldı. Toplantıya, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, VM Medical Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile çok sayıda kadın katıldı.

“Sağlıklı kadın; sağlıklı gebe, sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplumdur”

Toplantının açış konuşmasını yapan Genel Müdür Dr. Yılmaz, üç kurum olarak, ‘sağlıklı kadın, sağlıklı toplum' ilkesiyle hareket ederek, kadın sağlığının korunmasına yönelik programlara hız verip çalışma başlattıklarını söyledi. Bu çalışmanın ana unsurunun kadın olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınlarımızın ve ailenin en önemli üyesi olan annenin sağlığı doğrudan kendisi için önemli olduğu kadar, doğacak çocukların sağlığı açısından da önemlidir. Anne sağlığı; aile sağlığından ve dolaylı olarak toplum sağlığından ayrı düşünülmemelidir. Sağlıklı kadın, sağlıklı gebe, sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplumdur” dedi.

Kadının eğitim düzeyi yükseldikçe ekonomik ve sosyal yaşama katılımının da arttığına işaret eden Yılmaz, “Öğrenilmiş çaresizlik, tükenmişlik duygusu kadınlarımızın sağlık sorunlarıyla baş etme güçlerini oldukça zayıflatmaktadır. Kurumların temsilcileri olarak, bütün bunları göz önünde bulundurarak iş birliği ile sosyal sorumluluk projesi olan kadın sağlığı hizmeti kapsamında; sağlık bilgilendirme toplantıları yaparak kadınların kendilerine yönelik sunulan sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin sağlanması ve bu hizmetlerden yararlanmasının arttırılmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

Üç kurumun, bu çalışmalara 3 aylık belirli periyodlarla planlı şekilde devam edeceği bilgisini veren Yılmaz, “Bizler toplumsal hizmete önem veren kurum ve kişiler olarak, en temel insan hakkı olan sağlık hakkının herkese tanınması gerektiğini savuruyoruz. Sağlık hakkı yaşam hakkına ilişkin olduğu için çok önemlidir. Kadınların sağlığının devlet tarafından güvence altına alınmasını da bu açıdan son derece önemsiyoruz. Kurumlarımız iş birliği içinde hareket ederek; kadınların sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması, kendi sağlığının sorumluluğunu üstlenmesi ve kaygılarını minimuma çekebilmelerini amaçlamaktayız. Kadınlara yapılan tüm yatırımların gelecek kuşaklara katlanarak aktarılacağının bilincindeyiz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların her türlü riskler karşısında donanımlı hale getirilmesi zorunludur” diye konuştu.

Yılmaz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınları Gününü de kutlayarak, dünyaya toplumsal cinsiyet eşitliği getirilmesini diledi.

“Kadınlar, güvenli gördükleri için Mezitli'de yaşamayı tercih ediyor”

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise kadınlarla ilgili yaptıkları çalışmaların bir bölümünü de son günlerde Medical Park Hastanesi ile yürüttüklerini ve bunların Kent Konseyinin de desteğiyle devam edeceğini söyledi. Dünyada gelişmiş ülkelerde en çok önem verilen konularından birinin barınma, diğerinin de güvenli kentte yaşamak olduğunu belirten Tarhan, “Türkiye'de son yapılan nüfus sayımına göre, erkeklerin oranının yüzde 51, kadınların oranı ise yüzde 49. Mezitli'de ise tam tersi yüzde 51'i kadın, yüzde 49'u erkek. Yaptırdığımız araştırmada, özellikle yalnız yaşayan kadınlar, Mezitli'yi kendileri için daha güvenli görüyorlar ve o nedenle Mezitli'de yaşamak istiyorlar. Yine son verilere göre, Mersin ve Türkiye'de nüfus artış hızı yüzde 2,2'lerde iken, Mezitli'de ise Türkiye'de hiç görülmeyen bir artışla yaklaşık yüzde 5,5. Yani, nüfus artış hızının neredeyse 3 katı. Bu da insanların Mezitli'de yaşamak istediğini gösteriyor. Onun için bizim de her alanda daha çok hizmet götürmemiz gerekiyor. Bu noktada, dünyada önem verilen konulardan biri de kentlerin sağlıklı olması” şeklinde konuştu.

“Mezitli'de yaşayanların doğumdan ölüme kadar daha sağlıklı olmalarını istiyoruz”

Bugün artık ‘sağlıklı kent' ifadesinin kullanıldığını vurgulayan Tarhan, sağlıklı toplum için sağlıklı insanlar olması gerektiğinin altını çizdi. Mezitli'de yaşayan insanların doğumdan itibaren ölüme kadar daha sağlıklı olmalarını istediklerini belirten Tarhan, şöyle devam etti:

“Ölümden itibaren diyoruz; insanların, belli yaştan sonra yaşlılığı aktif olarak sürdürmelerini istiyoruz. O nedenle bir Aktif Yaş Alma Merkezimiz vardı, ikincisini de hizmete açtık. Çok da başarılı oluyor. Herkes aktif olsun, sosyal faaliyetlerde bulunsun istiyoruz. Doğumdan itibaren diyoruz; Türkiye'de ölü doğum oranı birçok ülkeye göre fazla. Gelişmiş birçok ülkede belediyeler, çocuklar daha anne karnındayken annelerin daha iyi, daha sağlıklı beslenmeleri ve ölüm oranını düşürmek için ciddi çabalar harcıyorlar. Biz de bunun için Türkiye'deki Sağlıklı Kentler Birliğine üye olduk. Dünya Sağlıklı Kentler Birliği var; belediyeleri çok zor üye yapıyorlar. Biz 7'nci ve son fazındayız şu anda, bugünlerde üye olmak durumundayız. Oradan esinlendiğimiz bazı çalışmaları da Mezitli'de gerçekleştiriyoruz. Bunu herkes için yapıyoruz ama önce kadınlar sağlıklı olacak ki, bizler de sağlıklı olacağız. Tabi ki erkeklerin de sağlıklı olmaları gerekiyor, toplumun sağlıklı olması gerekiyor. Daha çok spor yapmamız, daha iyi beslenmemiz gerekiyor. Dünyada tehlike olan obezitenin önlenmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. Bu kapsamda birçok çalışma yürütüyoruz.”

Tarhan, 8 Mart'ta kadın kooperatifi ve kadın el ürünlerinin satılacağı çarşının açılışlarını yapacaklarını belirterek, herkesi bu etkinliklere davet etti.

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul da projeyle ilgili bilgi verdi.

Toplantı sonunda kadınlara çiçek dağıtıldı.