Saha komiserleri sosyal sorumluluk projelerine destek oluyor

Son olarak Cengiz Topel İlkokulu ile birlikte Erasmus KA1 Ben Robot Değilim Projesi kapsamında düzenlenen Bremen Mızıkacıları oyununa katkı sağlayan dernek üyeleri, Kızılay ile de kan bağışı kampanyası düzenledi.

"İyilik kanımızda var" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgi veren Futbol Saha Komiserleri Derneği Mersin Şube Başkanı Kamil Mustafa Öncel, dernek olarak sosyal sorumluluk projelerinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kan bağışının önemine değinen Öncel, “Dernek olarak Kızılay ile 'iyilik kanımızda var' sloganıyla bir bağış kampanyası düzenledik. Bu kampanya ile Kızılayımıza katkı sağlayarak, insan yaşamının en önemli ihtiyacı olan kanın önemine vurgu yapmaya çalıştık. Bir damla kan hayat kurtarır düşüncesiyle bağışlarımızı yaptık ve vatandaşlarımızın da bağış yapmasına vesile olduk. Bu bağışlarımızla kan ihtiyacının karşılanmasına bir nebze de katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.

Dernek olarak bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk projelerine dahil olacaklarını belirten Öncel, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtmayı planladıklarını ve gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.