Sahibinin hayatını kaybettiği evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Mersin'de geçtiğim günlerde hayatını kaybeden kimsesiz yaşlı bir şahsın evinden 3 kamyon çöp çıktı.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Kontrol ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, mahalle sakinlerinin dilekçe ile yaptıkları şikayet ve başvurusu üzerine, Üçocak Mahallesi'nde bulunan ev temizlendi. Ekipler, barakaya dönüşen ve yıkılmak üzere olan evin bulunduğu bahçeye girebilmek ve biriken tonlarca çöpü toplayabilmek için öncelikle avludaki ağaçları budadı.

Tonlarca çöp kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı

Ardından belediye ekipleri, evin içerisine ve avluya dağılmış olan tonlarca çöpü, ekmek artıklarını, evsel ve inşaat atıkları ile binlerce pet şişe ve ahşap parçalarını toplayıp kamyonlara yükledi. Geçen haftalarda yaşamını yitiren ve yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir kadının sahibi olduğu evin içinden ve avlusundan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Metruk binanın yıkımı için yasal süreç başlatıldı

Ekiplerin çalışmasını izleyen Üçocak Mahalle Muhtarı Mehmet Gündoğdu, metruk evde bulunan çöpler nedeniyle fareler ve haşerelerin cirit attığını, bu durumun da halkın sağlığını tehdit ettiğini anlattı. Topladıkları imzalar sonrası belediye ekiplerince çöp evin temizlendiğini belirten Gündoğdu; “Talebimiz üzerine Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, Çevre Koruma ile Park Bahçeler ekiplerini gönderdi. Duyarlılığı için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan, metruk binaya dönüşen, mahalle sakinleri ve özellikle de çocukların can güvenliği açısından tehlike oluşturan evin ve çevresindeki eski yapıların yıkılması için de gerekli yasal süreç başlatıldı.